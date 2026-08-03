L'avenir de la star égyptienne Mohamed Salah continue de susciter de nombreuses spéculations lors du mercato estival, son nom étant lié à plusieurs clubs, au premier rang desquels figurent des clubs du championnat turc.

Alors que les rumeurs se multiplient au sujet d'un possible rapprochement avec Trabzonspor, le président du club a tenu des déclarations tranchantes pour mettre fin aux bruits qui circulent, précisant la réalité de l'existence de négociations ou d'un accord avec le capitaine de la sélection égyptienne.

Ertuğrul Doğan, président de Trabzonspor, a révélé la vérité sur les informations qui évoquaient un possible rapprochement entre Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne et ancienne star de Liverpool, et une arrivée dans les rangs de l'équipe lors de l'actuelle période de transferts estivale.

L'avenir de Salah, devenu récemment agent libre après être parvenu à un accord avec Liverpool pour mettre fin à son contrat un an avant son terme, continue de faire couler beaucoup d'encre, dans la mesure où il n'a toujours pas trouvé d'accord avec un nouveau club depuis son départ d'Anfield.

Doğan a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Comme je l'ai dit précédemment, il n'existe actuellement aucun accord avec Salah. Et je n'ai jamais dit que les négociations étaient toujours en cours. Jusqu'à cet instant, il n'existe aucun accord de ce genre. »

Les déclarations du président de Trabzonspor sont intervenues quelques jours après l'annonce par Önder Özen, directeur du football du club de Beşiktaş, de la suspension temporaire des démarches du club pour recruter le capitaine de la sélection égyptienne, après que les négociations eurent abouti à une impasse en raison des exigences financières.

Özen a précisé, lors d'une conférence de presse, que Beşiktaş avait mené plusieurs tours de négociations avec l'ancien attaquant de Liverpool, mais que les discussions étaient devenues plus complexes au moment d'aborder les aspects financiers de l'opération.

Le responsable turc a affirmé que la direction de Beşiktaş n'améliorerait pas son offre actuelle, indiquant dans le même temps que les représentants de Mohamed Salah menaient également des discussions avec d'autres clubs intéressés par les services du joueur.

La direction de Trabzonspor confirme les déclarations du président

De son côté, Derviş Köz, membre du conseil d'administration de Trabzonspor et trésorier du club, a souligné qu'Ertuğrul Doğan était le seul responsable du dossier des recrutements au sein du club.

Köz a déclaré, dans des propos accordés à l'agence Reuters : « Ertuğrul Doğan est le seul détenteur du pouvoir de décision sur toutes les questions de recrutement au club. Ses déclarations sur ce sujet sont claires, et si vous vous reportez aux déclarations du président, vous y trouverez la réponse que vous recherchez. »

Mohamed Salah continue d'étudier toutes les options qui s'offrent à lui pour choisir sa prochaine destination, après avoir préféré reporter sa décision finale à l'issue de la participation de la sélection égyptienne à la Coupe du monde 2026, au cours de laquelle il a conduit l'Égypte jusqu'aux huitièmes de finale, avant d'entamer la phase de comparaison entre les offres qui lui ont été présentées.