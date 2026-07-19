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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fin de la polémique : Klopp clarifie son avenir à la tête de l’équipe d’Allemagne

Espagne vs Argentine
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L'ancien entraîneur de Liverpool s'exprime sur la succession de Nagelsmann

L'Allemand Jürgen Klopp est plus proche que jamais de prendre les rênes de la sélection nationale, pour succéder à l'entraîneur Julian Nagelsmann après l'échec de ce dernier lors de la Coupe du monde 2026.

L’équipe nationale a été éliminée dès les seizièmes de finale après sa défaite aux tirs au but contre le Paraguay, poussant la Fédération allemande à se séparer de Nagelsmann.

La Mannschaft, qui cherche à retrouver sa grandeur d’antan, n’a pas réussi à passer la phase de groupes lors des deux éditions précédentes, en 2018 et 2022, avant d’atteindre un nouveau point bas en 2026.

La Fédération allemande considère que Jürgen Klopp, ex-coach de Liverpool, possède l’autorité nécessaire pour remettre la « Mannschaft » sur les rails, et elle le place en tête de liste des successeurs potentiels.

Les spéculations se sont intensifiées après l’élimination allemande, et Klopp a lui-même alimenté ces rumeurs par ses déclarations.

Présent à New York pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, l’ancien coach des Reds a confirmé son intention de prendre les rênes de la Nationalmannschaft, indiquant que les discussions étaient « très avancées » et qu’un accord officiel était imminent.

Dans un entretien accordé à la chaîne allemande « Magenta TV », l’entraîneur allemand, qui occupe également le poste de directeur du football chez « Red Bull », a précisé que les derniers détails étaient encore en cours de finalisation.

Selon Foot Mercato, le technicien et la Fédération allemande de football « ne sont plus très loin d’une annonce officielle et espèrent que celle-ci aura lieu dans les prochains jours ».

Rappelons que Klopp a connu de nombreux succès à la tête de Liverpool de 2015 à 2024, notamment la Ligue des champions 2019 et la Premier League 2020.

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