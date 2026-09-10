Fin de la guerre froide à Madrid : les coulisses de la réconciliation entre Tchouaméni et Valverde

Malgré la victoire face à l'Inter Milan en Ligue des champions, la tempête des doutes continue de secouer les couloirs du Real Madrid. Mais au milieu de tout ce vacarme, le journaliste proche du club Javier Herráiz est sorti du silence pour trancher la plus grande polémique au sein du vestiaire et affirmer que la fameuse brouille entre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde est totalement terminée.

Dans une interview retentissante accordée à la radio espagnole « SER Deportivos », Herráiz a révélé la nature de la relation actuelle entre les deux stars du milieu de terrain, démentant que le différend survenu entre eux la saison dernière soit la raison pour laquelle ils ne jouent pas ensemble.

Le journaliste espagnol a déclaré : « J'ai posé des questions sur la nature de leur relation personnelle et on m'a répondu qu'elle était bonne. Un proche de l'équipe m'a dit qu'ils ne sont pas des amis intimes, mais qu'ils ont définitivement surmonté leur différend. Ce sont deux joueurs professionnels et matures, il n'y aura aucun problème. »

Il a ajouté : « Des sources bien informées m'ont indiqué qu'ils avaient réglé leur différend, et je pense que nous les reverrons jouer ensemble, même si ce n'est pas la situation habituelle actuellement. »

Les propos de Herráiz correspondent parfaitement à ce qu'a déclaré l'entraîneur José Mourinho lorsqu'il a été interrogé sur cette affaire, le Portugais ayant lui aussi affirmé que la page était tournée.

Les répercussions de la victoire sur l'Inter et le test face au Rayo

Le Real Madrid vit toujours au rythme de son dernier match en Ligue des champions, disputé mardi dernier contre l'Inter Milan. Malgré la victoire, la maîtrise du ballon par l'équipe italienne a provoqué des huées de la part des supporters du Bernabéu et des doutes quant à la performance de l'équipe.

Herráiz commente ainsi : « Il y a beaucoup de polémique autour du Real Madrid, mais au bout du compte, ils ont gagné le match. Ce n'était pas la catastrophe que certains décrivent. Même Vinicius a donné le meilleur de lui-même et a récupéré le ballon à 9 reprises. Il n'est peut-être pas dans sa meilleure forme et devrait jouer 60 minutes au lieu de 90, mais c'est une décision qui revient à Mourinho. »

L'équipe aura l'occasion de se réconcilier avec ses supporters samedi prochain face au Rayo Vallecano. Paradoxalement, Mourinho n'aura pas besoin cette fois de réinventer son milieu de terrain, puisqu'il s'appuiera sur Fede Valverde comme pilier essentiel, aux côtés de l'un des deux joueurs, Arda Güler ou la nouvelle recrue Bernardo Silva. Herráiz a déclaré : « L'équipe le ressentira. »

Mourinho devrait clarifier tous ces dossiers lors de sa conférence de presse de vendredi, qui se tiendra exceptionnellement au stade Santiago-Bernabéu et non à Valdebebas, en raison de la proximité de la cité sportive avec le circuit « Madring » destiné aux courses de Formule 1.

Qui sera le véritable partenaire de Valverde ?

Malgré la confirmation de la fin du différend, les indicateurs laissent penser que le duo Tchouaméni-Valverde ne sera pas titulaire cette saison, pour des raisons purement techniques et non personnelles.

Selon Herráiz, le poste qu'occupe actuellement le Français reviendra plus tard à Bernardo Silva, puis au Turc Arda Güler, qui évolue actuellement dans une position plus avancée mais devrait progressivement reculer pour devenir sentinelle.

Herráiz a cité deux légendes du club pour justifier cette évolution : « Cela s'est produit avec Luka Modric, qui jouait dans une position très avancée avant de reculer, et même avec Toni Kroos, qui était arrivé du Bayern Munich comme milieu offensif et a fini par évoluer dans un double pivot. »

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Il a conclu : « Tous deux ont mené le Real Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions. Certains disaient à l'époque qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble parce qu'ils étaient trop âgés. Mon Dieu, j'aimerais bien avoir l'un d'eux aujourd'hui. »