Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a essuyé de vives critiques après la défaite de la France face à l'Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mardi dernier.

L’attaquant, co-meilleur buteur du tournoi avec Messi (8 réalisations chacun), n’a pas trouvé le chemin des filets, éliminant ainsi les espoirs français de sacre.

Quelques heures après la rencontre, le rappeur français Boba a violemment critiqué l’attaquant sur les réseaux sociaux.

Fidèle supporter du Paris Saint-Germain, l’artiste s’en était déjà pris à l’attaquant à plusieurs reprises, aussi bien dans ses posts que dans ses textes.

Selon le site « Foot Mercato », Buba a déclaré : « C’est la fin de la Coupe du monde, la fin de cette farce. Ce joueur, ce porte-malheur, a marqué contre la Sierra Leone et la Nouvelle-Zélande, et vous avez essayé de le présenter comme un guerrier, alors qu’il a détruit l’Espagne en rejoignant le Real Madrid ! Puis l’Espagne est venue le détruire avec l’équipe de France, c’est donc un double coup dur. »

Il a conclu : « En réalité, vous avez décidé qu’il était une marque, et c’est pour ça qu’il est capitaine. On a même entendu dire que Dembélé était sur le banc… Oui, ça suffit les gars… Ça suffit. »