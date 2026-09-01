Fin de la crise : El Aynaoui rejoint officiellement le championnat allemand

La star internationale marocaine Neil El Aynaoui a rapidement tourné la page de la polémique, après avoir bouclé son transfert vers le championnat allemand dans les tout derniers instants du marché des transferts, entamant ainsi une nouvelle étape de sa carrière après des heures difficiles au cours desquelles l'opération a menacé de s'effondrer.

Le RB Leipzig a annoncé avoir finalisé le recrutement d'El Aynaoui en provenance de la Roma, sous forme de prêt, une démarche qui met fin à l'incertitude entourant son avenir durant les dernières heures du mercato.

Le club allemand a déclaré dans un communiqué, ce mardi : « La star de la Coupe du monde rejoint Leipzig. Le joueur international marocain de 25 ans arrive en prêt du club de la Roma, Leipzig conservant une option d'achat dans le cadre de l'opération. »

Il a ajouté : « Le milieu de terrain, qui mesure 1,85 mètre, portera le numéro 21. »

El Aynaoui avait passé la visite médicale en vue de finaliser le transfert, avant que des rapports ne fassent état de problèmes menaçant de faire capoter l'opération, alors que l'accord entre la Roma et Leipzig semblait proche d'être conclu.

Mais le club allemand a réussi à surmonter les obstacles et à finaliser l'affaire, s'attachant ainsi les services du joueur de 25 ans, qui se prépare à vivre sa première expérience dans le championnat allemand.

Le transfert d'El Aynaoui intervient après une saison avec le club italien, dans un contexte de forte concurrence au milieu de terrain, avec des noms tels que Niccolò Pisilli, Bryan Cristante et Manu Koné, ce qui rendait plus difficile pour le joueur marocain d'obtenir un temps de jeu régulier.

Marcel Schäfer, directeur sportif de Leipzig, a déclaré : « Avec l'arrivée de Neil El Aynaoui, nous obtenons un joueur qui correspond parfaitement à notre style de jeu et à nos exigences. C'est un joueur très actif, qui se distingue par son énorme intensité sans ballon, et il est également capable d'apporter de la vivacité et de la créativité au milieu de terrain grâce à ses grandes qualités dans la conservation du ballon. »

Il a poursuivi : « Neil sait imposer sa domination, que ce soit avec ou sans ballon, et il peut couvrir de vastes espaces sur le terrain. Lors de la Coupe du monde, il a de nouveau prouvé sa capacité à donner le meilleur de lui-même au plus haut niveau. »

Il a ajouté : « À 25 ans, Neil possède une grande expérience et a encore beaucoup de marge de progression. Nous le suivons depuis de nombreuses années et avons observé de près sa progression. C'est pourquoi nous sommes ravis de le voir rejoindre Leipzig. »

De son côté, Neil El Aynaoui a déclaré au site officiel de Leipzig : « Le club de Leipzig jouit d'une excellente réputation, et son style de jeu, fait d'une grande intensité, de dynamisme et d'ambition dans la conservation du ballon, me convient parfaitement et correspond à mes points forts. J'ai hâte de rejoindre Leipzig, de découvrir la ville et de relever les prochains défis en championnat allemand, en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne. »

Il a ajouté : « Les discussions avec les représentants du club et Martín Demichelis ont été très convaincantes dès le début, ce qui m'a facilité la prise de décision. Je suis très enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi, j'ai hâte de jouer avec l'équipe et je souhaite contribuer immédiatement à la réalisation de nos objectifs. »

Selon les informations qui ont précédé l'annonce officielle, Leipzig a versé 4 millions d'euros pour le prêt, tout en disposant d'une option d'achat du contrat d'El Aynaoui pour 25 millions d'euros en fin de saison.