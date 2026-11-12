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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, est arrivé aujourd’hui à Carrington pour l’entraînement, alors que de nombreuses informations annoncent son prochain licenciement. Mauricio Pochettino est fortement pressenti pour remplacer le technicien anglais après le début de saison catastrophique du club en Premier League.

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Le temps est compté pour Carrick

Carrick serait sur le point d’être limogé par United, selon Ben Jacobs. L’entraîneur de 45 ans est arrivé à l’entraînement ce matin, mais son licenciement paraît désormais inévitable. Manchester United connaît son pire début de saison en championnat depuis 1986. Le club végète actuellement dans la zone de relégation de Premier League, avec une seule victoire lors de ses dix premiers matches de championnat.

Les dirigeants d’Old Trafford semblent avoir perdu patience avec le projet actuel. Pochettino devrait désormais prendre la relève et remplacer le technicien anglais.

Le jour du verdict à Carrington

Malgré la pression intense et les spéculations autour de son avenir, Carrick continue de faire preuve d’un professionnalisme sans faille. Il s’est présenté comme d’habitude à son poste pour s’occuper de l’équipe première, alors même que ses supérieurs finalisent son départ en coulisses.

Selon de nouvelles informations du journaliste Jacobs, l’ancien milieu de terrain sera officiellement informé de son licenciement aujourd’hui. Le club est tout à fait prêt à confier les rênes à Pochettino.

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La dure réalité de la situation est claire pour le staff technique actuel. Sam Cohen a notamment qualifié cette journée de « jour du verdict » pour l’entraîneur de Manchester United, en grande difficulté.

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Le pari d’Old Trafford tourne court

United savait certainement qu’il prenait un risque considérable en nommant définitivement Carrick, relativement inexpérimenté. Le technicien avait d’abord convaincu les dirigeants lorsqu’il avait assuré l’intérim après le départ de Ruben Amorim la saison dernière.

Mais le passage à un poste permanent s’est finalement révélé bien trop difficile. Les exigences de cette fonction ont mis en évidence son manque d’expérience comme entraîneur principal en pleine crise. Carrick est le deuxième ancien joueur vers lequel le club s’est tourné depuis l’ère Sir Alex Ferguson, après le passage d’Ole Gunnar Solskjaer entre 2018 et 2021.

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Pochettino se prépare à prendre les rênes de United

Une annonce officielle concernant le départ de Carrick devrait être publiée prochainement, selon les informations rapportées. Les dirigeants sont prêts à mettre officiellement fin à son mandat pour éviter que la saison ne tourne complètement au fiasco.

Faire appel à un entraîneur aussi expérimenté et confirmé que Pochettino est considéré comme la bonne décision pour stabiliser un vestiaire divisé. Le nouvel entraîneur aura immédiatement pour mission d’éloigner l’équipe de la zone de relégation.