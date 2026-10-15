Les supporters d'Al Hilal ont poussé un soupir de soulagement après que le latéral droit Hamad Al Yami s'est rapproché d'un retour à la compétition officielle, au terme d'un long et pénible parcours de soins qui l'a éloigné des terrains pendant plus d'un semestre.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a révélé qu'Al Yami a atteint une disponibilité totale, conformément au programme de rééducation qu'il a suivi au cours de la période écoulée, et que la décision de le faire participer aux prochaines rencontres revient désormais aux staffs technique et médical.

Cette évolution survient après une absence d'environ 205 jours, depuis sa grave blessure au genou lors du match de son équipe face à Al Taawoun, dans le cadre de la dixième journée du championnat de la saison dernière, qui a nécessité une opération chirurgicale délicate de la "rotule du genou" en mars dernier.

Le compte officiel du club d'Al Hilal sur la plateforme "X" avait insufflé une dose d'optimisme à ses supporters lundi dernier, en publiant des images de la participation d'Al Yami à une partie des entraînements collectifs, signe clair qu'il a franchi les étapes critiques de sa rééducation et que le staff médical est rassuré quant au déroulement de sa guérison.

Prochains matchs HIL Saudi Pro League 14:00 ALH

Dans le même registre, les joueurs de la formation bleue reprendront l'entraînement demain vendredi en soirée, après le repos accordé par le staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi au retour par la route de Doha, à la suite de la précieuse victoire face à Al Sadd 2-0 lors de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.





Al Yami devrait figurer parmi les options d'Inzaghi lors du prochain match face à Al Hazem, prévu lundi au stade "Kingdom Arena", dans le cadre de la dixième journée, alors qu'Al Hilal occupe la tête du classement avec 21 points.

La Ligue professionnelle saoudienne avait annoncé précédemment le report du match entre Al Hilal et Al Riyadh, comptant pour la neuvième journée, au 19 décembre prochain.



