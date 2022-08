Fin de cycle, Perez et Ronaldo… Casemiro explique son départ du Real Madrid

Avant d’être présenté à Old Trafford par Manchester United ce lundi, Casemiro a fait ses adieux au Real Madrid.

Une légende quitte le Real Madrid. Recruté à Sao Paulo en 2013, Casemiro va s’engager en faveur de Manchester United contre 85 millions d’euros, bonus compris, après avoir tout gagné avec la Maison Blanche. Le milieu de terrain sera présenté à Old Trafford ce lundi, avant le derby d’Angleterre contre Liverpool, mais il a tenu à faire ses adieux aux Merengue juste avant.

Les larmes de Perez et Ancelotti

Lors d’une cérémonie qui a vu les larmes couler sur les joues du joueur, mais aussi sur celles du président Florentino Perez et de l’entraîneur Carlo Ancelotti, Casemiro a détaillé les raisons de son départ : "Après la C1, j’ai dit à mon agent que mon cycle ici était peut-être terminé, et le sentiment était le même en revenant de vacances : je voulais relever un nouveau défi, un nouveau championnat et une nouvelle culture".

Real Madrid

Casemiro s’est alors tourné vers le président Perez pour demander à partir. "Tu as gagné le droit de décider", lui a rappelé le boss madrilène lors de la cérémonie du jour. "C’était très difficile de parler au président, parce que je sais combien il m’apprécie. Mais l’honnêteté est l’une de mes plus grandes qualités, j’ai toujours été honnête avec lui", a poursuivi le Brésilien.

"Quand je dors, je dors paisiblement"

Honnête avec le président, et honnête sur le terrain. "Quand je dors, je dors paisiblement car je sais que j’ai tout donné pour ce club, à l’entraînement comme en match", a déclaré Casemiro, qui ne s’inquiète pas vraiment pour l’avenir du Real. "Fede Valverde est là pour les 12 prochaines années, il peut jouer partout. Eduardo Camavinga, déjà important, peut être un grand joueur, et Aurélien Tchouaméni est titulaire avec l’équipe de France… Le Real Madrid continuera à gagner", a promis le milieu défensif.

Et Manchester United ? Casemiro a une histoire à écrire là-bas, et il espère pouvoir le faire avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qui souhaite pourtant quitter le club. Cristiano ? Je ne lui ai pas parlé, mais je suis très excité de jouer avec lui, j'espère, j'espère, j'espère qu'il restera parce qu'il est l'un des meilleurs de tous les temps", a conclu le Brésilien. Une page se tourne à Madrid, une autre s’ouvre à Manchester.