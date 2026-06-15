La Cour d’appel de Valence a condamné l’attaquant espagnol Rafa Mir, qui porte actuellement les couleurs d’Elche, à huit ans et demi de prison pour agression sexuelle aggravée. Les faits, jugés en septembre 2024, remontent à la période où l’avant-centre, alors en prêt de Séville à Valence, évoluait sous le maillot « Che ».

Selon la presse espagnole, la quatrième chambre de la cour d’appel de Valence n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui demandait 10 ans et demi de prison : elle a infligé 7 ans pour agression sexuelle, augmentés de 18 mois pour coups et blessures.

Le jugement peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le jugement lui interdit également d’approcher la victime à moins de 500 mètres pendant dix ans et l’oblige à verser 14 000 euros de dédommagement pour préjudice physique, ainsi que 50 000 euros pour préjudice psychologique.