Fin de carrière pour Yoann Gourcuff ?

L’ancien international français, Yoann Gourcuff, pourrait raccrocher ses crampons cet été.

Sans club depuis son départ de au début de l’année 2019, Yoann Gourcuff pourrait mettre un terme à sa carrière de joueur. À 33 ans, il ne serait plus apte pour le haut niveau et c’est son père lui-même qui émet cette hypothèse à demi-mot.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le nouveau coach du FC s’est montré très fataliste concernant les chances de revoir son fils sur un terrain. « Il faut être réaliste, il a trente-trois ans et la saison écoulée à Dijon ne s'est pas bien passée. Après, pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes, a-t-il déclaré. Et après c'est un cercle vicieux : si vous vous blessez, vous ne pouvez pas prendre de rythme... À un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n'importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. Je ne parle pas pour lui, mais on sait que ça a une fin, et finir à 33 ans ou 35 ans... C'est sûr qu'il aime le foot, et le fait de ne pas avoir pu jouer ces dernières saisons en pleine possession de ses moyens, ça l'a plombé. »

A lire aussi - Yoann Gourcuff, une carrière en 8 dates

Gourcuff n’a participé qu’à 8 matches de championnat durant le précédent exercice. Depuis 2011, il n’a fait qu’une seule saison à plus de vingt rencontres (celle de 2016/17, sous les ordres de son père). Les blessures à répétition l’ont sérieusement perturbé durant sa carrière et il n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien à .

L'article continue ci-dessous

Olivier Dall’Oglio, qui fut le dernier entraineur de Gourcuff, avait suggéré il y a quelques jours que le champion de France 2009 souffrait d’un problème psychologique qui impactait son état physique. «C’est un cas très très très particulier. On peut faire un livre sur lui, il y a quelque chose de très profond qui dépasse le cadre du terrain. Ça allait au-delà de ma fonction et de mes compétences. Ça me dépassait. J’ai discuté plein de fois pour trouver des solutions, mais il avait un problème avec son corps et sa tête », avait-il confié au Figaro.

Gourcuff, qui était aussi passé par l’ en 2006-2008, compte 31 capes en Equipe de (et 4 buts). Sa dernière apparition avec les Bleus remonte à la tournée sud-américaine de 2013 et un match face à l’ .