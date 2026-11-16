Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Peu après l’annonce par Romelu Lukaku de sa retraite internationale avec la Belgique, des détails surprenants sur son départ ont émergé. Dans une reconstitution détaillée, Het Laatste Nieuws expose les raisons de l’attaquant et met en lumière le rôle marquant du sélectionneur Mark van Bommel.

La décision de Lukaku de mettre fin à sa carrière internationale avec la Belgique a surpris beaucoup de monde lundi, mais l’attaquant y songeait depuis quelque temps déjà. Il avait du mal à accepter son rôle de remplaçant chez les Diables rouges. Apprendre qu’il débuterait sur le banc face à la Turquie a finalement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Lukaku apprend du sélectionneur qu’il ne sera pas titulaire en Turquie. La nouvelle est difficile à encaisser. L’attaquant a certes eu un impact considérable en entrant en jeu lors de la dernière Coupe du monde, après avoir accepté ce rôle à l’issue de plusieurs discussions préalables, mais il considérait surtout ce statut comme temporaire », écrit Het Laatste Nieuws.

« Sous Mark van Bommel et en passant par Fenerbahçe, il voulait redevenir titulaire. Mais dès le début, Lukaku sent qu’il ne figure pas autant qu’il l’espérait dans les plans du sélectionneur. Dix petites minutes en Italie, puis aucune entrée en jeu à domicile contre la France. Une rareté. Sans compter une négligence du sélectionneur. »

Publicité Publicité

Van Bommel ne considère plus Lukaku comme un titulaire indiscutable, ni même systématiquement comme un remplaçant susceptible d’entrer en jeu. L’attaquant de 33 ans a ainsi le sentiment d’avoir été « dévalué ». Lorsqu’il a appris qu’il ne jouerait pas en Turquie, il n’a pas demandé d’explications, mais a indiqué qu’il souffrait d’une légère blessure. Il n’a donc pas eu à se rendre à Izmir et a pu rester près de sa famille en Belgique.

Related Topics

C’est durant ces jours-là qu’il aurait pris sa décision définitive : Lukaku met fin à sa carrière internationale avec la Belgique. Face à l’Italie (victoire 4-1), Van Bommel voulait encore le faire entrer peu avant la fin du match, mais Lukaku ne le souhaitait déjà plus. « Ces quelques minutes sur le terrain, il n’en a (plus) envie. Lukaku préfère voir Hugo Cuypers entrer en jeu », rapporte Het Laatste Nieuws.

Après le match contre l’Italie, Van Bommel a encore parlé d’une « décision commune » devant la caméra de VTM, mais il n’en était rien. Lundi matin, Lukaku annonce lui-même sur Instagram la fin de sa carrière internationale.

Publicité

« Il estime que le moment est venu d’arrêter. Et que c’est beaucoup à porter. La dernière année l’a durement éprouvé. La mort de son père, Roger, reste encore aujourd’hui une immense blessure », conclut le journal. « Roger Lukaku a été enterré à Kinshasa, sans que Romelu et Jordan aient pu lui faire longuement leurs adieux . Depuis, il traverse un deuil très éprouvant sur le plan émotionnel. »

« Son rôle de héros lors de la Coupe du monde qui a suivi lui a certes redonné l’énergie nécessaire, si bien que Lukaku a de nouveau relégué au second plan l’idée de quitter les Diables rouges. Mais quatre mois plus tard, il n’en peut plus. Son statut persistant de remplaçant pesait trop lourd sur son moral. »

Publicité

« Romelu Lukaku rêvait de jouer encore un rôle très important en sélection nationale, mais maintenant que le temps l’a rattrapé lui aussi, ses priorités sont ailleurs. Auprès de ses deux jeunes fils, Romeo et Jordan. Auprès de son frère. Auprès de sa mère. Et pour lui-même. »