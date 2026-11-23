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Considéré comme un prodige au Borussia Dortmund, Emre Mor avait été surnommé le « Messi turc » avant son arrivée au club. Depuis des années, il enchaîne toutefois les clubs. Son périple s’interrompt désormais dans des circonstances difficiles.

Comme l’a annoncé lundi son club, le NEC Nimègue, Mor va mettre provisoirement un terme à sa carrière professionnelle atypique à seulement 29 ans et faire une pause. On ignore quand il reviendra, et même s’il reviendra un jour. Le contrat de deux ans signé cet été a été résilié « avec effet immédiat ».

« Depuis que je suis tout petit, je n’avais qu’un rêve : devenir footballeur professionnel. Pouvoir vivre ce rêve représente tout pour moi. J’ai toujours essayé de tout donner pour ce sport que j’aime tant », a déclaré Mor, cité dans le communiqué du club.

Mais, en raison de « certains problèmes de santé », il a décidé de « me retirer temporairement du football professionnel et de me concentrer sur moi-même ». Mor dit être « arrivé à un point où je dois écouter mon corps, respecter mes limites et faire passer mon bien-être en premier ». Il reste toutefois « confiant quant à ce que l’avenir me réserve ».

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Mor est « un footballeur très talentueux » et cette séparation immédiate constitue désormais « la meilleure solution pour les deux parties », a déclaré Carlos Aalbers, directeur technique de Nimègue : « La santé passe toujours avant tout. Nous souhaitons à Emre le meilleur dans cette situation et pour l’avenir. »

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Emre Mor au Borussia Dortmund : le « Messi turc » voulait vite repartir

Mor était arrivé au Borussia Dortmund en 2016 en provenance de Nordsjaelland, pour environ dix millions d’euros, précédé d’une grande réputation. Mais, lors de son unique année sous les couleurs du club, il n’a disputé que 19 matches officiels (un but, deux passes décisives). Il a ensuite voulu quitter le club après une seule saison. Un transfert à l’Inter Milan a échoué dans la dernière ligne droite parce que son agent de l’époque, Muzzi Özcan, a présenté de nouvelles exigences financières aux Nerazzurri.

Qui sait comment la carrière de Mor aurait évolué si ce transfert avait abouti ? Alors âgé de 20 ans, il s’est séparé de son agent après cet échec et a rejoint, à la surprise générale, le Celta Vigo. Le Borussia Dortmund a encaissé 13 millions d’euros, ce qui a fait du transfert de Mor une opération plutôt réussie, du moins sur le plan financier.

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La carrière de Mor s’est toutefois rapidement enlisée. Il est resté deux ans à Vigo, mais on se souvient surtout de lui pour une étrange photo où il posait assis sur un trône orné de son nom et de son numéro de maillot . Il a ensuite passé le reste de son contrat de six ans avec le club de Liga exclusivement en prêt dans d’autres clubs, principalement en Turquie.

Mor a notamment joué pour Galatasaray, l’Olympiakos Le Pirée, puis Karagümrük. Ce dernier club l’a ensuite recruté libre, avant de le vendre aussitôt pour deux millions d’euros à Fenerbahçe, qui l’a de nouveau prêté. Il a finalement disputé 49 matches pour Fenerbahçe (6 buts, 5 passes décisives), avant d’être autorisé à quitter une nouvelle fois le club librement cet été.

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Nimègue a alors accueilli Mor. « L’été dernier, nous avons relevé ensemble le défi de nous soutenir mutuellement et de lui donner la possibilité de montrer son talent au NEC », a expliqué Aalbers au sujet de leur démarche de l’époque. Mais ce chapitre de la carrière de Mor n’a pas non plus été couronné de succès.

Emre Mor : ses statistiques en carrière