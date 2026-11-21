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Les Skyblues ont mis fin à leur série de défaites en Premier League, mais ont une nouvelle fois manqué la victoire attendue.

Manchester City a dû se contenter d’un décevant match nul 1-1 (0-1) face à Fulham, outsider qui compte dans ses rangs l’ancien gardien de la sélection allemande Bernd Leno. Le club risque de voir la tête du classement s’éloigner de plus en plus.

Face au club londonien, City a ainsi vu s’achever la plus longue série de victoires d’une équipe contre une autre en Premier League. Avant le nul de samedi, le club dix fois champion d’Angleterre avait battu les Cottagers à 17 reprises consécutives.

Manchester City voit le leader Arsenal s’éloigner

Elliot Anderson (57e) a tout de même répondu à l’ouverture du score de Rodrigo Muniz (16e) pour les visiteurs. Les Citizens restent donc provisoirement à cinq points du leader, Arsenal, mais les Gunners peuvent creuser l’écart ce soir (18 h 30, sur Sky) à Newcastle United.

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City avait perdu ses trois précédents matches de championnat. La venue de Fulham, son adversaire favori, semblait donc tomber à point nommé. Mais les visiteurs ont pris l’avantage sur une action sans fioritures, Muniz bénéficiant de beaucoup trop d’espace.

L’attaquant vedette Erling Haaland a cru égaliser (25e), mais le but a été refusé parce que Leno avait auparavant tenu le ballon dans ses mains. Anderson a marqué d’une reprise de volée sur corner, alors que Leno avait la vue légèrement masquée. City a ensuite poussé en vain pour décrocher les trois points. Au coup de sifflet final, le public local a sifflé son équipe.