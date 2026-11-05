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Cristiano Ronaldo a provoqué une onde de choc dans le monde du football en annonçant officiellement sa retraite internationale avec le Portugal. Après une carrière légendaire de plus de deux décennies, le quintuple Ballon d’Or a confirmé qu’il ne porterait plus le maillot de la sélection portugaise, à seulement un jour de l’annonce de la dernière liste des joueurs convoqués.

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Une aventure légendaire s’achève

Le football international entre dans une nouvelle ère après l’annonce de la décision de Ronaldo de mettre un terme à sa carrière en sélection portugaise. L’attaquant chevronné a annoncé la nouvelle jeudi matin, avant la présentation de la liste de Jorge Jesus prévue vendredi. Une aventure de 23 ans, entamée lors de ses débuts en août 2003, prend ainsi fin. Ronaldo laisse derrière lui 234 sélections et un record du monde de 146 buts en équipe nationale.

Dans sa déclaration intégrale publiée sur les réseaux sociaux, Ronaldo a écrit : « Au peuple portugais, le jour est venu de rendre le maillot numéro 7 de l’équipe nationale, qui appartient à nous tous. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’il était exclusivement le mien. Mais pendant 23 ans, j’ai eu le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre et de l’emmener avec moi dans des stades du monde entier. Aujourd’hui, le moment est venu de le transmettre à l’avenir. Ce n’était pas une décision facile, parce que certaines décisions ne se prennent pas seulement avec la tête. Elles se prennent aussi avec le cœur. »

Retour sur une carrière riche en records

Dans son message annonçant sa retraite internationale, Ronaldo est revenu sur le lien profond qui l’unit au public portugais, soulignant qu’au bout du compte, le football est une affaire de personnes, et pas seulement de statistiques. Il a évoqué les millions de supporters, notamment les immigrés qui se sentaient plus proches de chez eux en le regardant jouer. « Je mets fin à une aventure qui a commencé en août 2003 et qui a changé ma vie à jamais, a-t-il poursuivi. Quand je regarde en arrière et que je pense à tout ce que j’ai vécu en équipe nationale, je ne vois pas seulement des matches, des buts, des records ou des trophées. Je vois des gens. Je vois des immigrés qui, pendant 90 minutes, sentaient le Portugal un peu plus proche. »

L’ancienne figure emblématique de Manchester United et du Real Madrid s’est confiée avec franchise sur sa quête incessante de perfection et sur le poids émotionnel de la représentation de son pays au plus haut niveau. « Tout au long de ma carrière en équipe nationale, j’ai cherché à dépasser mes limites, a-t-il déclaré. Je voulais gagner, je voulais être le meilleur, je voulais entrer dans l’histoire. J’ai toujours été exigeant envers moi-même. J’en voulais toujours plus, j’ai toujours cru que nous pouvions aller plus loin. Et j’ai donné tout ce que j’avais pour ce maillot. Il y a eu des après-midi et des soirées parfaits, des victoires que je n’oublierai jamais, des défaites dont le souvenir fait encore mal aujourd’hui. »

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Les cœurs avant les trophées

Malgré ses nombreuses distinctions individuelles et ses exploits devant le but, Ronaldo a souligné que la place qu’il occupe dans le cœur des supporters reste ce dont il est le plus fier. « J’ai aussi échoué, j’ai aussi souffert, il y a aussi eu des moments où je n’ai pas pu donner aux Portugais ce qu’ils désiraient tant, a-t-il reconnu. Mais je n’ai jamais abandonné. Et surtout, je n’ai jamais cessé d’être fier de représenter le Portugal. Au fil de ces années, j’ai appris des choses très simples. Les buts passent, les trophées restent dans les musées, les records finissent par être battus. Mais il y a une chose que le temps ne pourra jamais effacer : la place que nous occupons dans le cœur des gens. »

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Il a continué à insister sur l’importance du lien affectif qui l’unit à son pays : « Si je vous ai un jour rendus heureux, si l’un de mes buts vous a un jour amenés à serrer quelqu’un dans vos bras, à oublier un moment difficile ou à être fiers de notre pays, alors tout cela en valait la peine. Parce qu’être portugais, c’est aussi cela. Nous souffrons ensemble, nous nous relevons ensemble, nous y croyons à nouveau. Le Portugal aura toujours besoin de jeunes qui rêvent, de joueurs qui n’abandonnent jamais, de nouvelles générations qui croient possible d’aller là où personne n’est allé auparavant. Parce qu’un pays qui continue à faire naître de nouveaux héros est un pays qui ne cesse jamais de croire en lui-même. »

Des remerciements à la famille du football portugais

À la fin de son message, le capitaine légendaire a remercié ses coéquipiers, ses entraîneurs et les membres de l’encadrement qui l’ont accompagné pendant plus de deux décennies. « À mes coéquipiers, je veux adresser un mot particulier. Merci pour chaque course, chaque accolade, chaque discussion, chaque silence avant d’entrer sur le terrain, a-t-il déclaré. Pour chaque victoire que nous avons célébrée ensemble et pour chaque défaite qui nous a rendus plus forts. J’ai eu le privilège d’être votre capitaine, mais aucun capitaine n’avance seul. Et vous faites partie de mon histoire. À tous les entraîneurs, dirigeants, médecins, kinésithérapeutes, intendants, membres du staff et à toutes les personnes qui ont travaillé avec moi au fil de ces années, merci. »

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Ronaldo a conclu son message en confirmant qu’il quittera le terrain pour les tribunes, où il continuera de soutenir fidèlement la sélection portugaise. « Aujourd’hui, mon aventure sur le terrain avec l’équipe nationale prend fin, a-t-il dit. Je pars la tête haute, fier du chemin parcouru et conscient d’avoir donné tout ce que j’avais pour le Portugal. Mais je ne cesserai jamais d’être l’un des vôtres. Je continuerai à souffrir, à vibrer et à célébrer de tout mon cœur chaque victoire du Portugal. Le maillot numéro 7 demeure, et la fierté de l’avoir porté restera mienne pour toujours. Le Portugal sera toujours en moi. À jamais. »