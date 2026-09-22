La Ligue espagnole a relevé un certain nombre de chants injurieux entendus dans les stades lors des rencontres de la septième journée de première division, ainsi que de la sixième journée de deuxième division, et les a transmis au comité des compétitions de la Fédération espagnole et à la Commission nationale de lutte contre la violence.

Chaque semaine, la Ligue espagnole établit un rapport recensant les chants incitant à la violence, à caractère injurieux ou empreints d'intolérance, en vue de les transmettre aux instances compétentes afin qu'elles prennent les mesures nécessaires.

Selon le journal « Marca », cette journée a été marquée par des chants visant plusieurs parties, parmi lesquelles le Real Madrid et le Barça, ainsi que l'Espagne, sa sélection nationale et le roi Felipe VI, sans oublier d'autres chants adressés à des joueurs et à des arbitres.

Voici les principaux faits relevés par la Ligue :

Osasuna - Rayo Vallecano

« Espagne, putain, et la sélection, putain » durant la seconde période, et « Espagne, ordure, le roi fasciste, et tous ses partisans, fils de putes ».

Celta - Racing

« Oui, bordel, Santander, putain », à deux reprises durant la rencontre.

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Séville - Barça

« Barça, Barça, ordure ! » à trois reprises, et « Achève-le, achève-le », alors qu'un joueur du Barça recevait des soins du staff médical sur la pelouse.

Getafe - Malaga

« Oh, oua, chaque jour un imbécile nous arbitre ! », dans un chant adressé à l'arbitre.

Atlético Madrid - Real Madrid

« Les Madrilènes, fils de putes » à trois reprises, et « Real Madrid, putain, Real Madrid, putain » une autre fois, et « Qu'ils viennent le voir, qu'ils viennent le voir, ce n'est pas un gardien de but, c'est une pute de boîte de nuit » une autre fois.

Valence - Real Sociedad

« Qu'ils viennent le voir, qu'ils viennent le voir, ce n'est pas un gardien de but, c'est une pute de boîte de nuit », et « Carlos Soler, fils de pute ».

Cadix - Gérone

« Ooooh, fils de pute », pendant 3 secondes, au moment où le gardien de l'équipe visiteuse exécutait un dégagement aux six mètres, et ce à quatre reprises.

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