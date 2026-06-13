Filipe Luís recrute un joueur du Feyenoord à l'AS Monaco avant même la fin de son contrat

Selon Foot Mercato, Jyri Nieminen va rejoindre l’AS Monaco en tant qu’entraîneur des gardiens. Le Finlandais de 38 ans, qui quittera le Feyenoord le 1^(er) juillet, intégrera le staff technique du nouvel entraîneur Filipe Luís.

Feyenoord avait annoncé début juin que le technicien finlandais recherchait un nouveau défi, précisant que la séparation intervenait d’un commun accord.

Collaborant également avec la sélection finlandaise, il avait rejoint le club estival 2023 en provenance des New York Red Bulls.

Après trois saisons, il a adressé un message d’adieu via le site officiel du club : « Je suis extrêmement fier des années passées au sein de ce grand club, dans un environnement où chacun cherche à progresser ensemble chaque jour. »

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers les fantastiques collègues qui m’ont entouré, et bien sûr envers les joueurs et chaque gardien avec lesquels j’ai eu la chance de travailler au Feyenoord. Ce fut un privilège. »

Il a donc trouvé un nouveau point de chute avant même l’expiration de son contrat. Feyenoord est toujours à la recherche d’un successeur.

Selon FR12, Feyenoord envisage Carlo l’Ami (59 ans) pour lui succéder.