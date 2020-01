Filipe Luis félicite le Real Madrid pour Reinier, sa nouvelle prise

Le Real aurait sécurisé la venue du jeune virtuose de Flamengo Reinier pour 30 millions d'euros. Filipe Luis l'en félicite.

FilipeLuis connaît bien la jeune recrue madrilène Reinier, que le Real aurait sécurié contre 30 millions d'euros en provenance de Flamengo.

Real Madrid, une approche officielle de Getafe pour Brahim Diaz

L'ancien défenseur de l' estime que le Real a fait une excellente affaire. "Il m'a surpris à 17 ans car il choisit toujours la bonne option", a expliqué Filipe Luis lors d'un entretien avec MARCA.

L'article continue ci-dessous

"Quand il doit passer, il passe, il joue la tête haute. C'est vraiment une belle signature, je félicite le ."

L'ancien joueur de pense que le talent est là. "Il n'est pas prêt à 100%", a-t-il ajouté. "Il a 17 ans, mais il a du potentiel et un grand avenir. Personne n'est jamais prêt pour un saut aussi conséquent à cet âge, mais à l'avenir, il sera une grande signature."

De nombreux experts ont comparé le style de jeu de Reinier à celui de l'ancien joueur des Merengue Kaka et Filipe Luis pense que ces comparaisons sont justifiées. "Je me souviens de Kaka, il jouait la tête haute et qu'il était létal dans la surface. Reinier a encore plus de qualité que Kaka dos au but. Le temps nous dira s'il est ou non comme lui."