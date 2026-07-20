Filip Kostic pourrait faire son retour en Eredivisie au sein d'un grand club néerlandais

Selon plusieurs sources serbes interrogées par le journaliste Mounir Boualin, Filip Kostic serait dans le viseur du PSV. Ce gaucher de 33 ans est libre de tout contrat après avoir quitté la Juventus.

Suite au départ d’Anass Salah-Eddine, le club est à la recherche d’un arrière gauche et Kostic constitue une option intéressante. L’ancien joueur du FC Groningen est toujours en pleine forme et peut couvrir tout le flanc gauche.

Selon Boualin, plusieurs clubs le suivent également, ce qui annonce une concurrence acharnée pour le PSV. La position de Kostic face à l’intérêt d’Eindhoven reste à clarifier.

Kostic a porté les couleurs de Groningen entre 2012 et 2014 avant de rejoindre le VfB Stuttgart contre un chèque de six millions d’euros. Le vétéran a ensuite passé les étapes du Hamburger SV, de l’Eintracht Francfort et de Fenerbaçe.

Le club néerlandais étudie parallèlement d’autres pistes et a été approché pour Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers), d’après l’Eindhovens Dagblad ; on ignore encore si le latéral espagnol est envisagé comme une solution concrète.

Le champion en titre s’intéresse aussi à Adam Aznou Ben Cheikh, joueur du Bayern Munich formé au FC Barcelone. Aucune offre n’a encore été transmise en Allemagne.

Prêté la saison dernière par l’AS Roma, Salah-Eddine est rentré en Italie après que le club néerlandais n’ait pas levé l’option d’achat.