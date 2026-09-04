La légende du Real Madrid, Luís Figo, a salué les recrues du club merengue lors du dernier mercato estival, affirmant qu'elles sont arrivées au bon moment après deux saisons sans le moindre titre.

Figo a déclaré dans le podcast « Figosofadas » : « Je pense que le Real Madrid a très bien recruté. Il a fait venir des joueurs dont il avait besoin à des postes importants : l'axe central de la défense, les latéraux et un ailier comme Diomandé. »

Il a ajouté : « De manière générale, les recrutements ont été excellents, et ils ont été dictés par le besoin plus que par les noms. »

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Figo a poursuivi : « Il était indispensable de franchir ce pas et de renforcer l'équipe après ces deux dernières années sans le moindre titre. C'est essentiel pour l'ambiance, afin que le supporter aborde la saison avec davantage d'espoir et sente que cette année sera positive. »

Au sujet des prix records sur le marché des transferts, Figo a mis en garde : « À un moment donné, cela doit s'arrêter. Il est vrai que cela dépend des budgets des clubs et des règles du fair-play financier, mais les chiffres sont vraiment très élevés. »

L'ancienne star du Portugal a enchaîné : « Je ne pense pas qu'un transfert d'une valeur de 150 millions d'euros puisse être amorti, comme on le dit toujours, par la vente de maillots par exemple. Ces transferts peuvent réussir sur le plan sportif, mais financièrement, c'est très compliqué. »

Il a évoqué l'évolution du marché des transferts en déclarant : « Près de 30 ans se sont écoulés depuis mon époque. À ce moment-là, je trouvais que les sommes versées étaient de la folie. Mais l'évolution des marchés les a poussés à payer des montants encore plus fous dans certains transferts. »

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