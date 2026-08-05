La légende du football portugais, Luís Figo, a lancé une attaque virulente contre Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), en lui demandant de quitter son poste, dans un article publié par le journal britannique « Daily Mail » ce mercredi.

Figo a entamé son article en déclarant : « Je pourrais écrire 10 000 mots sur les problèmes de la FIFA. Mais la solution ne tient qu'en 3 mots : Infantino doit partir ».

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Il a ajouté : « J'ai aimé le football toute ma vie. J'ai été joueur professionnel pendant 20 ans. Et croyez-moi, j'ai croisé quelques escrocs au cours de ma carrière dans ce sport. Mais ce que j'ai vu se dérouler ces dix derniers jours, c'est le comportement le plus vil, le plus trompeur et d'un égoïsme le plus lâche qu'il m'ait été donné de voir ».

L'ancienne star du Barça et du Real Madrid a poursuivi : « L'homme qui agit ainsi – l'homme qui tente d'imposer de tels bouleversements dans le seul but de s'enrichir lui-même et d'enrichir ses amis – est un vestige du passé de ce sport, et il ne devrait avoir aucun rôle dans son avenir ».

Il a continué : « Si l'idée était si bonne (le projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs), pourquoi n'as-tu pas informé tes membres alors qu'ils étaient tous réunis dans une même pièce avant la finale de la Coupe du monde ? Si le plan était solide et robuste, pourquoi n'as-tu pas informé tes membres des risques en plus de ce que tu qualifies de bénéfices ? ».

Figo a enchaîné : « Si l'idée coulait de source et ne demandait aucune réflexion, pourquoi n'as-tu pas été honnête sur le fait qu'elle allait, au bout du compte, te procurer un poste rémunéré 30 millions de dollars par an ? Mais rien de tout cela n'a eu lieu. Parce que ce n'est pas une bonne idée. Elle n'est pas solide lorsqu'elle manque de transparence sur les rendements étouffants que recherche toujours le capital privé, et elle n'est pas audacieuse lorsqu'elle échoue à expliquer qu'une fois ta part vendue, elle est perdue à jamais, et que tu as privé tes successeurs de la propriété de la Coupe du monde ».

Il a ajouté : « Et ce n'est pas une (idée) honnête, lorsqu'elle échoue à mentionner qu'après avoir livré la Coupe du monde sur un plateau d'argent à tes amis de Washington, ceux-ci te donneront un poste valant 5 fois ton salaire actuel ».

Le Mondial et le président de la Fédération jordanienne

Figo a poursuivi en évoquant la controverse qui a accompagné les compétitions du Mondial 2026 : « Rien de tout cela n'est surprenant, si l'on regarde la série d'abus qu'il a infligés à la réputation du football ; de la suspension et de l'annulation de décisions disciplinaires, jusqu'à la violation des lois du jeu à cause de la programmation de la première mi-temps, rien ne se dresse sur le chemin de la satisfaction de ses amis ».

Il a continué : « Ce n'est pas non plus surprenant lorsqu'on lit les commentaires (du président de la Fédération jordanienne) le prince Ali, qui mettent en lumière le comportement mafieux de la FIFA d'Infantino ; entraver le fonctionnement et le financement de la Fédération de football (jordanienne) afin d'obtenir une lettre de candidature, pour que cette ère d'égoïsme effroyable se poursuive ».

L'ancienne star du Portugal a conclu : « Ce plan – tout comme la Super League avant lui – a explosé à cause des médias qui ont révélé toutes ses distorsions et ses ruses, avant que ses partisans ne puissent mettre au point leurs éléments de langage. Et Dieu merci qu'il ait explosé ».