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L’heure de la confrontation au sommet du football italien approche. Lundi 14 décembre, à l’Hotel Hilton Rome Airport de Fiumicino, se tient l’assemblée élective de la fédération. Giovanni Malagò et Adriano Galliani s’affrontent pour la présidence de la FIGC.

Le sénateur de Forza Italia (82 ans) et ancien dirigeant de l’AC Milan est présenté par les associations de joueurs (AIC) et d’entraîneurs (AIAC), qui avaient soutenu Malagò lors de la précédente élection, le 22 juin. Malagò avait été élu pour succéder à Gabriele Gravina, démissionnaire, avec 68,58 % des voix contre 29,17 % pour l’autre candidat, Giancarlo Abete.

Son élection a ensuite été invalidée car, au moment du scrutin, il n’était pas affilié à la FIGC : une condition formelle qui n’était pas remplie. Sur proposition de son président Luciano Buonfiglio, l’organe exécutif du Coni a donc voté à l’unanimité la mise sous tutelle de la fédération italienne de football, avant de nommer Malagò lui-même commissaire le 6 octobre.

Ce dernier conserve la majorité en Serie A grâce aux signatures de 11 clubs sur 20 : Naples, l’AS Rome, la Fiorentina, Bologne, le Torino, l’Udinese, Parme, Frosinone, Monza, le Genoa et Lecce. Et ce, malgré les tentatives de l’Inter, de l’Atalanta et de Côme de faire basculer les soutiens vers Galliani.

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Lors de l’élection, la Serie A pèse 18 % des voix, la Serie B 6 %, la Serie C 12 %, la Serie D 34 %, les joueurs 20 % et les entraîneurs 10 %.

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Tout tourne autour des 34 % de voix, décisifs, de la Ligue nationale amateur présidée par Giancarlo Abete, qui doit choisir entre les deux candidats.

De son côté, Giovanni Malagò a déclaré dans un entretien au quotidien turinois La Stampa : « Marotta (président de l’Inter, ndlr) m’a annoncé la candidature de Galliani. J’ai ensuite appelé Adriano et je lui ai dit franchement : vraiment ? Je n’arrive pas à y croire ! Je me retrouve face à ceux qui m’avaient présenté comme candidat en avril. »

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« La Juventus soutient elle aussi Galliani ? Je ne crois pas que Chiellini soit satisfait de ce demi-tour, c’est une affaire incompréhensible, typiquement italienne. »

« Le sélectionneur de l’équipe nationale ? Je pense qu’un président de fédération doit écouter tout le monde, mais il arrive un moment où c’est moi qui engage ma responsabilité et où je dois trancher. J’ai choisi Roberto Mancini parce que je reconnais son travail auprès des jeunes et ses connaissances, mais aussi parce que certains joueurs de l’équipe nationale me disent : “Mancini, sans hésiter.” L’équipe première n’est que le sommet du football national, nous avons une équipe des moins de 21 ans extrêmement forte. »

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Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « Quand je jouais, j’étais quelqu’un qui cherchait l’affrontement ? De simples désaccords, cela arrive partout, c’est assez normal. Capello et Galliani parmi mes victimes préférées ? Bon, c’était le Milan, c’étaient ses années. C’est arrivé. Oui, c’est arrivé. »

De son côté, Adriano Galliani a déclaré que, s’il remportait l’élection à la présidence de la FIGC, il maintiendrait Mancini au poste de sélectionneur de l’équipe nationale.