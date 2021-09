FIFA : une réunion au sommet organisée à Doha

Repenser le football de demain, voici l'idée de la FIFA et d'Arsène Wenger. Pour en discuter, une réunion a été organisée avec d'anciennes gloires.

Une Coupe du Monde tous les deux ans, vraiment ? Ces derniers jours, force est de constater que l'idée, aussi polémique soit-elle, fait son chemin. Et celle-ci est soutenue par le Français Arsène Wenger qui, après avoir entraîné Arsenal de 1996 à 2018, est devenu « directeur du développement du football mondial » à la FIFA.

Organiser la Coupe du monde de football tous les deux ans au lieu de quatre, un choix clairement assumé, qui doit toutefois être débattu avec différents acteurs du milieu. Soucieuse de développer le football mondial en accord avec toutes les parties concernées, la FIFA a revendiqué l'organisation d'une réunion, à Doha.

Consultation en cours sur l'avenir du football mondial

"Un groupe de footballeurs et d'entraîneurs de haut niveau issus de six continents se joint cette semaine au chef du développement mondial du football de la FIFA, Arsène Wenger, dans le cadre du processus de consultation en cours sur l'avenir du football mondial", a annoncé l'instance du football mondial, via un communiqué.

"Le groupe fait partie d'un nouveau groupe consultatif technique (TAG) sur l'avenir du football masculin, qui fournit à la FIFA des informations et des expériences directes de footballeurs et d'entraîneurs professionnels issus de tout le spectre du football international, totalisant plus de 3 000 apparitions internationales et plus de 300 matches de Coupe du Monde de la FIFA, afin de discuter d'alternatives potentielles à l'organisation actuelle du football masculin, en mettant l'accent sur la nécessité de rendre le football véritablement mondial et de donner une chance à chaque talent et à chaque région", précise ensuite la FIFA, avant de dévoiler l'identité des hommes présents.





Parmi eux, de nombreuses anciennes gloires telles que Youri Djorkaeff, Ronaldo, Roberto Carlos, Peter Schmeichel, Didier Drogba ou encore Marco van Basten. "D'autres joueurs et entraîneurs seront inclus au cours du processus de consultation. Jusqu'à présent, plus de 80 joueurs et entraîneurs actuels et anciens ont été consultés".

"La FIFA mène une vaste consultation dans l'ensemble du football afin de réfléchir à l'avenir du football mondial et d'évaluer les possibilités de modification des calendriers internationaux des matches. D'autres réunions avec d'autres groupes de parties prenantes, ainsi que d'autres évaluations relatives à l'orientation future du football féminin et des jeunes, sont également prévues, et parallèlement, une étude est menée sur une série d'aspects liés aux compétitions de football", précise enfin la FIFA.