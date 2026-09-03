La Fédération internationale de football, la FIFA, a accusé son homologue européen, l'UEFA, d'avoir lancé une « campagne de dénigrement » contre elle et contre son président, Gianni Infantino, après que l'instance dirigeante du football européen a menacé d'ouvrir des « poursuites pénales » contre le président assiégé de la FIFA, selon le journal The Athletic.

Le 28 août dernier, l'UEFA a affirmé, dans un document juridique déposé aux États-Unis, qu'Infantino « faisait la promotion » d'un « prix hors marché de manière frauduleuse dans son intérêt personnel » lorsqu'il a proposé de vendre une participation de 20 % des activités commerciales et réglementaires de la FIFA, pour un montant de 4,2 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling).

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L'UEFA a demandé la divulgation de documents, en prévision de l'ouverture éventuelle de « poursuites pénales » contre Infantino en Suisse au sujet de son plan avorté. Ses avocats ont déclaré que l'évaluation de 4,2 milliards de dollars était « absurdement basse » et qu'elle n'était pas « le résultat d'une enchère ouverte et concurrentielle ».

« Campagne de dénigrement »

Mais la FIFA a répondu au dossier juridique de l'UEFA en déposant une demande d'intervention, dans laquelle elle a réclamé le report de l'octroi du droit de consulter les documents, ou le rejet de la demande dans son intégralité.

Le dossier de la FIFA, déposé à New York mardi dernier, indique : « Bien que ces demandes soient formulées comme des recours juridiques avec des intitulés et des numéros de dossier, elles ne sont rien de plus que des communiqués de presse, appuyant la campagne de dénigrement que mène l'UEFA contre la FIFA et sa direction. »

Il ajoute : « Cela ressort de la décision de l'UEFA d'alerter les médias avant de déposer ces demandes, des nombreux paragraphes de la demande fondés uniquement sur des articles de presse (dont beaucoup citent l'UEFA), et du fait que la demande de l'UEFA souffre d'un vice fondamental : elle réclame une divulgation pour appuyer une procédure pénale étrangère qui n'existe pas, et l'UEFA reconnaît elle-même qu'elle n'a pas le pouvoir de l'ouvrir. »

La Fédération internationale de football a également accusé l'UEFA d'avoir délibérément entravé le projet FFE, notamment en menaçant de boycotter toutes les sélections européennes pour les prochaines compétitions de la FIFA si le plan n'était pas retiré, dans une tentative d'empêcher le projet de voir le jour.

Le dossier indique : « Au lieu de participer à ce processus démocratique, l'UEFA a publié un communiqué de presse, au début d'une campagne de dénigrement de plusieurs semaines contre la FIFA et sa direction. »

« Les motivations de l'Europe »

La FIFA affirme que la « motivation économique » de l'UEFA pour empêcher l'émergence du FFE était « d'empêcher les nations les plus petites de disposer de la puissance financière nécessaire pour concurrencer l'élite européenne ».

Le dossier indique : « Si le football se renforce dans le monde en développement, la concurrence mondiale s'accroît, ce qui réduit au bout du compte le pouvoir de marché de l'UEFA et intensifie la concurrence pour ses principales compétitions. »

Il ajoute : « En réunissant des fonds pour permettre à certaines fédérations membres plus petites de la FIFA de mieux développer le football, le FFE aurait conduit à la sélection d'un plus grand nombre de joueurs de ces pays pour représenter leur pays d'origine et jouer dans leurs championnats nationaux, plutôt que de jouer à l'étranger. Tout cela aurait affaibli la domination de l'UEFA sur d'autres régions du monde. »

Dans le dossier également, la FIFA a rejeté l'idée selon laquelle l'UEFA serait en mesure d'engager une poursuite pénale contre Infantino en Suisse.

Et Infantino n'est pas le seul concerné par la demande de divulgation de l'UEFA. Des dossiers juridiques identiques ont été déposés contre Thrive, Joshua Kushner et JPMorgan à New York, ainsi que contre PAN Ventures et son directeur général Greg Mavi dans le Colorado.

JPMorgan et PAN Ventures devaient collaborer avec la FIFA sur le projet FFE, et la FIFA les a nommées dans son communiqué publié le 28 juillet, dans lequel elle a annoncé ces plans.

En réponse à la demande de l'UEFA de divulguer les documents, et dans son premier commentaire depuis les répercussions du FFE, Kushner a publié un communiqué lundi dernier, dans lequel il a déclaré que Thrive « n'avait pas mesuré les dynamiques politiques du football mondial », ajoutant : « Nous ne nous serions pas laissés entraîner dans ce plan » si nous avions su « en quoi il allait se transformer ».

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