FIFA : "Qu'ils comptent sur moi, nous nous retrouverons", acquitté, Michel Platini veut prendre sa revanche

Acquitté par la justice suisse, Michel Platini veut poursuivre le combat face à ceux qui l'ont accusé à tort.

Ce vendredi 8 juillet, Michel Platini a été acquitté par la justice suisse alors qu'il était accusé de « escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, et faux dans les titres ».

Le tribunal a estimé que l'escroquerie n'était « pas établie avec une vraisemblance confinant à la certitude », appliquant donc le principe général de droit pénal selon lequel « le doute doit profiter aux accusés ».

A la sortie du tribunal pénal fédéral de Bellinzone, Michel Platini a fait part de son soulagement estimant « avoir gagné un premier match » et que la « justice a été rendue après sept années de mensonges et de manipulations. »

Un « premier match » car Platini est désormais animé d'un esprit revanchard : « Dans cette affaire, il y a des coupables qui n'ont pas comparu au cours de ce procès. Qu'ils comptent sur moi, nous nous retrouverons. »

Un message qui s'adresse sans doute à Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA contre lequel Michel Platini est très remonté au point d'avoir porté plainte contre lui le 17 novembre dernier auprès du Procureur de la République de Paris pour « trafic d'influence actif ».

Une plainte qui fait suite à une enquête actuellement en cours en Suisse, censée faire la lumière sur trois rencontres secrètes (sans procès-verbal), en 2016 et 2017, entre Gianni Infantino et l'ex-procureur général suisse Michael Lauber, chargé des enquêtes en lien avec la FIFA entre 2015 et 2019.

Quant à Sepp Blatter, qui figurait lui aussi dans le box des accusés, il a également été acquitté. L'ancien président de la FIFA, âgé de 86 ans, est bien évidemment heureux du verdict : « Maintenant c'est terminé et c'est la dernière étape. C'est la décision du tribunal et c'est la décision que nous avions demandée dès le premier jour. Personne n'est accusé. Personne, ni Platini, ni moi. On est libres. […] Je suis très heureux […] Vous verrez, la réaction du monde du football sera bonne, car Platini et moi étions de grandes têtes pensantes de notre organisation. »