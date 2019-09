FIFA 20 - SRFC : Découvrez les notes des joueurs du Stade Rennais

Voici les notes des joueurs rennais pour le prochain jeu d'EA Sports qui sort le 27 septembre prochain. La recrue Raphinha possède la meilleure note.

Si vous êtes un supporter du et que vous êtes un joueur assidu de FIFA, les notes de votre club doivent forcément vous intéresser pour le prochain jeu d'EA Sports qui sort dans un peu plus d'une semaine en .

Pour cet opus 2020. le SRFC possède un effectif de qualité avec notamment ses recrues comme Raphinha (79), Flavien Tait et Jonas Martin (77).

À noter que le prodige Eduardo Camavinga ne figure pas dans cette liste car EA Sports ne l'a pas encore édité pour FIFA 20. Nul doute qu'avec ses récentes performances très remarquées, le milieu de terrain âgé de 16 ans aura son avatar dans le jeu.

Joueur Poste Pays Note Raphinha AD 79 Damien Da Silva DC France 78 Clément Grenier MC France 78 Flavien Tait MG France 78 Jonas Martin MC France 77 Mbaye Niang BU 77 Benjamin Bourigeaud MG France 77 Édouard Mendy G Sénégal 77 Jérémy Morel DC 75 Hamari Traoré DD Sénégal 75 Joris Gnagnon DC France 75 Romain Salin G France 74 Diafra Sakho BU Sénégal 74 Jakob Johansson MC 73 Adrien Hunou BU France 73 Faitout Maoussa DG France 73 Jérémy Gélin DC France 73 James Léa-Siliki MC France 72 Jordan Siebatcheu BU France 71 Romain Del Castillo MG France 70 Gerzino Nyamsi DC France 68 Souleyman Doumbia DG 67 Rafik Guitane MOC France 66

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement afin de prendre en main cette version et notamment le nouveau mode Volta Football, qui revisite le célèbre FIFA Street.