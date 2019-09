FIFA 20 - Officiel : les notes des joueurs de l'AS Saint-Étienne

Stéphane Ruffier est le Stéphanois le mieux noté sur le prochain jeu d'EA Sports (sortie le 27 septembre) avec une évaluation générale à 84.

Pour ce nouveau FIFA, les joueurs de l' sont évidemment de la partie avec la découverte de leurs notes. Comme souvent depuis plusieurs années, Stéphane Ruffier hérite de la meilleure évaluation des Verts avec 84 de général.

Derrière l'ancien gardien de l'AS , on retrouve de nombreux visages connus de l'équipe de : Perrin, M'Vila (80), Cabaye et Debuchy (79). Le meilleur buteur du club du Forez la saison dernière, Wahbi Khazri, affiche de son côté une note générale de 79.

Pour ce qui est des recrues, Yohan Cabaye est en tête avec une évaluation globale à 79. Derrière, on retrouve Riyad Boudebouz (78), Denis Bouanga (75), Jean-Eudes Aholou (74), Sergi Palencia (72), Harold Moukoudi et Zaydou Youssouf (69).

J oueur Poste Pays Note Stéphane Ruffier G France 84 Loïc Perrin DC France 80 Yann M'Vila MDC France 80 Yohan Cabaye MDC France 79 Mathieu Debuchy DD France 79 Wahbi Khazri BU 79 Riyad Boudebouz MOC 78 Timothée Kolodziejczak DC France 76 Romain Hamouma MD France 76 Robert Beric BU Slovénie 75 Denis Bouanga MG 75 Loïs Diony BU France 74 Jean-Eudes Aholou MDC 74 Kévin Monnet-Paquet MG France 73 Gabriel Silva DG 73 Sergi Palencia DD 72 Assane Dioussé MC 72 William Saliba DC France 71 Arnaud Nordin MG France 70 Léo Lacroix DC 70 Franck Honorat MD France 70 Harold Moukoudi DC France 69 Zaydou Youssouf MC France 69 Jessy Moulin G France 68 Alpha Sissoko DD France 66 Charles Abi AG France 64

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement afin de prendre en main cette version et notamment le nouveau mode Volta Football, qui revisite le célèbre FIFA Street.