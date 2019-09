FIFA 20 - Les notes des joueurs des Girondins de Bordeaux

Voici les évaluations des joueurs du FCGB pour le prochain jeu d'EA Sports qui sort le 27 septembre en France. Laurent Koscielny est le mieux noté.

Le compte à rebours est lancé pour la sortie de FIFA 20 en . À huit jours de la sortie du prochain jeu d'EA Sports qui est toujours très attendu par sa communauté, nous vous dévoilons ce jeudi les notes des Girondins de .

Avec 81 de général, Laurent Koscielny est le joueur le mieux noté de l'effectif bordelais. La recrue phare du dernier mercato estival pour le FCGB devance d'un point Benoît Costil (80).

Pour ce qui est des autres recrues, Edson Mexer et Youssef Aït Bennasser sont à 76. Les défenseurs Loris Benito, Enock Kwateng et Raoul Bellanova sont respectivement à 73, 72 et 67. De son côté, l'international sud-coréen Ui-Jo Hwang est à 73.

Joueur Poste Pays Note Laurent Koscielny DC France 81 Benoît Costil G France 80 Pablo DC 77 Edson Mexer DC Mozambique 76 Otavio MDC Brésil 76 François Kamano AG 76 Jimmy Briand BU France 76 Youssef Aït Bennasser MC 76 Youssouf Sabaly DD 75 Younousse Sankharé MC Sénégal 75 Samuel Kalu MD 75 Paul Baysse DC France 74 Nicolas De Préville AT France 74 Vukasin Jovanovic DC 73 Maxime Poundjé DG France 73 Toma Basic MC 73 Ui-Jo Hwang BU 73 Loris Benito DG 73 Jonathan Cafu AD Brésil 72 Enock Kwateng DD France 72 Aurélien Tchouaméni MC France 70 Raoul Bellanova DD 67 Yacine Adli MC France 66 Josh Maja BU 66 Gaëtan Poussin G France 66 Davy Rouyard G France 53

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement afin de prendre en main cette version et notamment le nouveau mode Volta Football, qui revisite le célèbre FIFA Street.