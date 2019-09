FIFA 20 - Des cartes spéciales sur FUT pour les plus grosses recrues du mercato

EA Sports a annoncé l'arrivée de cartes inédites sur FIFA Ultimate Team pour les joueurs transférés cet été comme Eden Hazard et Mauro Icardi.

La sortie officielle de FIFA 20 est programmée ce vendredi en mais de nombreux joueurs se sont déjà lancés sur le nouveau jeu d'EA Sports en early access mais aussi des éditions spéciales disponible splus tôt. Pour FIFA Ultimate Team, le mode le plus populaire, des cartes spéciales sont à récupérer dans des packs mais pour une durée limitée.

Il s'agit des plus grosses recrues du dernier mercato estival avec la mention "Ones To Watch". Sur son site officiel, EA précise ce que valent ces nouvelles cartes.

"Les plus gros transferts de l'été sont prêts à faire leur marque avec des cartes dynamiques sur FUT 20. "Ones to Watch" qui évoluent tout au long de la saison en fonction des performances réelles de leurs nouveaux clubs."

La liste des joueurs concernés : Eden Hazard ( ), Antoine Griezmann ( ), Philippe Coutinho ( ), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Mauro Icardi (PSG), Romelu Lukaku ( ), Rodri ( ), Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Julian Brandt (Dortmund), Luka Jovic (Real Madrid), Nicolas Pépé ( ), Pablo Sarabia (PSG), Sébastien Haller ( ), Wissam Ben Yedder (AS ), Harry Maguire ( ), Thorgan Hazaard (Dortmund), Hirving Lozano ( ), Joao Felix ( ), Nicolo Barella (Inter Milan), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Christian Pulisic ( ) et Joelinton ( ).