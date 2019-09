FIFA 20 - Découvrez les notes des joueurs de l'AS Monaco : Ben Yedder au top

AS Monaco

AS Monaco

Voici les notes de l'effectif monégasque sur FIFA 20. Wissam Ben Yedder (83) est le joueur le mieux évalué sur le prochain jeu d'EA Sports.

L'AS compte un effectif large pour cette saison 2019-2020 avec plus de 30 joueurs à disposition de Leonardo Jardim. L'occasion de découvrir les notes des Monégasques pour le prochain FIFA 20, toujours attendu par la communauté à la fin du mois de septembre.

Pour ce nouvel opus, on retrouve Wissam Ben Yedder en tête des joueurs les mieux notés pour le club de la Principauté. Avec 83 de général, l'attaquant international français devance d'un point Benjamin Lecomte, le gardien arrivé de cet été.

Pour le reste des recrues, Tiémoué Bakayoko, de retour à l'ASM cet été, figure dans le Top 5 des joueurs avec une note à 80. Aguilar de son côté est à 79, Onyekuru à 78, Maripan aussi à 78, Augustin à 76 et Slimani à 74.

Joueur Poste Pays Note Wissam Ben Yedder BU 83 Benjamin Lecomte G France 82 Gelson Martins MD 82 Cesc Fabregas MC 81 Tiémoué Bakayoko MDC France 80 Keita Baldé MD 80 Naldo DC 80 Kamil Glik DC 80 Danijel Subasic G 80 Ruben Aguilar DD France 79 Aleksandar Golovin MOC 79 Stefan Jovetic BU Monténégro 78 Adrien Silva MC Portugal 78 Guillermo Maripan DC 78 Henry Onyekuru MG 78 Jean-Kévin Augustin BU France 76 Jemerson DC Brésil 75 Gabriel Boschilia MOC Brésil 75 Benjamin Henrichs DD 75 Diego Benaglio G 74 Islam Slimani BU 74 Gil Dias MD Portugal 74 Fodé Ballo-Touré DG France 72 Benoît Badiashile DC France 68 Pietro Pellegri BU 67 Sofiane Diop MG France 67 Moussa Sylla BU France 66 Seydou Sy G Sénégal 66 Lyle Foster BU 65 Willem Geubbels BU France 64 Enzo Millot MC France 63

FIFA 20 sort en France le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement depuis le mardi 10 septembre, afin de prendre en main cette nouvelle version et notamment le mode inédit Volta Football.