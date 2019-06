FIFA 20 : Date de sortie, prix, nouvelles fonctionnalités et trailer

Le prochain opus du plus populaire des jeux de football sortira dans une poignée de mois sur les différentes consoles.

Sommaire

1. Quelle est la date de sortie de FIFA 20 ?

2. Combien coûtera FIFA 20 ?

3. Quels seront les contenus de FIFA 20 ?

4. Où pourrai-je précommander FIFA 20 ?

5. Sur quelles consoles FIFA 20 sera disponible ?

6. Y aura-t-il un service d'abonnement sur FIFA 20 ?

7. Qui sera sur la couverture de FIFA 20 ?

Les développeurs d’EA Sports travaillent actuellement sur le prochain opus de la série FIFA de la marque, dans la perspective de donner suite à FIFA 19 avec une expérience de jeu vidéo de football encore meilleure.

FIFA 20 sera la 27e édition du jeu le plus vendu, et qui est sorti pour la première fois en 1993 sous le nom de FIFA International Soccer. Tous les fans commencent déjà à s'impatienter à l'idée de voir les nouveautés. Et, ce samedi, ils en ont eu un petit aperçu, avec la sortie du trailer (la bande-annonce).

À quoi ressemblera le gameplay? Y aura-t-il beaucoup de nouvelles fonctionnalités? Combien ça coûtera? Voici toutes les questions que l'on se pose et auxquelles on a essayé de répondre.

Les détails nous seront communiqués dans les semaines et les mois à venir. En attendant, Goal jette un coup d'œil à tout ce que nous savons sur FIFA 20 jusqu'à présent..

Quelle est la date de sortie de FIFA 20 ?

L'édition standard du jeu sera disponible à partir du 27 septembre, mais ceux qui pré-commanderont les éditions Champions ou Ultimate auront un accès anticipé et pourront se rendre sur le terrain virtuel dès le 24 septembre.

EA a dévoilé une "annonce de changement de jeu" le 8 juin - avec l'introduction de VOLTA, pour laquelle vous pouvez voir la bande-annonce ici. Il s'agit du retour du mode Street Football.

:

Combien côutera FIFA 20 ?

Edition Standard - 54.99€

Avantages en précommande :

Jusqu'à 3 packs d'or rares FIFA 20 Ultimate Team (1 par semaine pendant 3 semaines)

Choisissez l’un des cinq éléments ICÔNE de la version intermédiaire pour 5 matches FUT.

Des maillots FUT Edition spéciale

Edition Champions - 69,99€

Avantage en précommande:

3 jours d'accès anticipé (à partir du 24 septembre)

Jusqu'à 12 packs d'or rares FIFA 20 Ultimate Team (1 par semaine pendant 12 semaines)

Choix entre cinq éléments ICÔNE de la version intermédiaire pour 5 matches FUT

Des maillots FUT Edition spéciale

Edition Ultimate : 89,99€

Avantage en précommande :

20 cartes de joueur FUT invendables

3 jours d'accès anticipé (à partir du 24 septembre)

Jusqu'à 24 packs d'or FIFA 20 Ultimate Team Ultimate Team (2 par semaine pendant 12 semaines)

Choix entre cinq éléments ICÔNE de la version intermédiaire pour 5 matches FUT

Des maillots FUT Edition spéciale

Les développeurs de jeux EA Sports sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer leur produit. Nous pouvons donc nous attendre à de nouvelles fonctionnalités dans FIFA 20. En mai, l'équipe de jeu a publié une mise à jour à l'intention des joueurs, révélant ce sur quoi ils travaillaient pour la prochaine édition.

Parmi les domaines à améliorer, il y a l' I.A. Défense, qui verra se renouveler les systèmes de défense et comprendra la nouvelle fonctionnalité '' planification du traitement '' afin de dissiper la frustration d'être laissé par l'ordinateur. Les scénarii individuels recevront également une mise à jour afin de créer plus de cohérence, ce qui signifie essentiellement une finition améliorée et ce que les développeurs d'EA ont décrit comme "moins de réactions" surhumaines "de la part des gardiens de but.

Il y aura également des changements dans les passes, en particulier en ce qui concerne la précision, la probabilité de réussite dépendant de la position du corps, de la situation de pression, etc. Dans le cadre des améliorations apportées au gameplay, les joueurs pourront désormais déployer des «passes dinked» et une «passe orientée» sera également disponible.

En attendant d'autres mises à jour, nous avons examiné d'autres nouvelles mises à jour potentielles ci-dessous.

Volta

Le nouveau gameplay de Volta est une sorte de mode FIFA Street, permettant aux joueurs de jouer à 3v3 Rush (sans gardien de but), 4v4, 4v4 Rush, 5v5 et au Futsal professionnel.

Les joueurs peuvent s'affronter dans différents stades (en termes de taille) et d'environnements, certains sans murs, y compris en milieu urbain, comme les passages souterrains d'Amsterdam et les toits de Tokyo.

Vous pouvez personnaliser l'apparence de vos avatars et changer les vêtements, les cheveux et les tatouages.

EA a confirmé que le mode Volta Football ne serait disponible que sur les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One. La version de FIFA 20 sur Nintendo Switch est décrite comme une «édition héritée» (les versions pour PS3 et Xbox 360 de FIFA 19 étaient des éditions Legacy).

Météo changeante

Jurgen Klopp a été moqué pour avoir mis les ennuis de sur le compte de la météo, mais l'entraîneur allemand a peut-être raison. Des conditions telles que les fortes pluies, la neige et les vents violents ont effectivement un effet sur le jeu. Non seulement ils peuvent affecter les joueurs eux-mêmes, mais aussi les terrains sur lesquels ils jouent - il y a une raison pour laquelle a envisagé de se plaindre du terrain du avant son match de la 16e de la Europa League en mars.

La série FIFA est à la traîne de son rival Pro Evolution Soccer en ce qui concerne l’incorporation de conditions météorologiques changeantes et elle pourrait certainement augmenter la réalité du jeu en l’incluant sous une forme ou une autre.

L'une des principales nouveautés introduites dans FIFA 19 a été l'intégration de la (ainsi que de la ), EA Sports garantissant les droits de l'UEFA. La compétition des meilleurs clubs d'Europe a été intégrée dans le tissu même du jeu, en tant que mode tournoi autonome, ainsi que dans les modes The Journey, Ultimate Team et Carrière.

Cela devrait se poursuivre dans FIFA 20 et nous pourrions également voir l'inclusion d'autres compétitions de l'UEFA, telles que le Championnat d'Europe, qui se déroule sur tout le continent en 2020 et dont les qualifications ont débuté en 2019.

La série de jeux vidéo de la FIFA présentait pour la dernière fois le championnat d’Europe dans FIFA 12, avec un pack de téléchargement spécial Euro 2012. C'est l'approche utilisée par EA Sports pour la 2018 l'an dernier.

Nouvelles icônes

Il y a également de la place pour de nouvelles icônes dans FIFA 20 et nous devrions assister à l’introduction d’un plus grand nombre de stars des années précédentes. Les personnalités telles que Francesco Totti, Zinedine Zidane et Andrea Pirlo sont des ajouts potentiels. Un joueur rétro qui ne devrait pas apparaître prochainement est David Beckham, qui a un accord avec Pro Evolution Soccer de Konami.

Réalité virtuelle ?

La prochaine étape dans l'évolution des jeux vidéo est la réalité virtuelle et la technologie est déjà disponible. Les casques PlayStation VR sont en train de devenir l'accessoire indispensable des joueurs. Il existe un certain nombre de jeux de réalité virtuelle, mais ni EA ni Konami n’ont pris la relève avec leurs franchises de football respectives.

Rendre le mode VR disponible sur FIFA 20 représenterait une avancée audacieuse pour EA Sports, qui devrait offrir une expérience de jeu immersive d'un niveau similaire ou supérieur à celui offert par la société. Il se peut que 2019 soit trop tôt, mais il ne serait pas du tout étonnant que cela devienne un axe de développement.

Plus de championnats, clubs et stades

C'est une évidence, mais FIFA 20 pourrait potentiellement comporter plus de championnats et de compétitions sous licence, ce qui donnerait lieu à un plus grand nombre de clubs.

De plus, bien que FIFA 19 compte déjà 102 stades impressionnants, il y a toujours de la place pour plus. Si, par exemple, l'Euro 2020 était une fonctionnalité, FIFA 20 devrait inclure les 12 sites, dont beaucoup ne sont pas encore dans le jeu.

Où pourrai-je précommander FIFA 20?

Suite à l'annonce, début juin, de la sortie du jeu en septembre, les fans sont désormais en mesure de le précommander via le site Web officiel d'EA et les détaillants associés.

Sur quelles consoles FIFA 20 sera-t-elle disponible ?

FIFA 20 sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC

Y aura-t-il un service d'abonnement sur FIFA 20 ?

Pour le moment, la série FIFA n'est pas un service d'abonnement et les joueurs doivent acheter le jeu sous forme de disque ou de téléchargement.

Cependant, il a été beaucoup question ces dernières années que EA Sports pourrait se tourner vers un tel modèle. Dans un entretien avec Bloomberg en 2017, le PDG d'EA, Andrew Wilson, a admis qu'il s'attendait à ce que l'industrie des jeux vidéo suive les traces de la musique et de la télévision, bien que sa mise en œuvre prenne un certain temps.

"Le plus gros perturbateur de la consommation de médias de divertissement au cours des cinq dernières années a été la combinaison de la diffusion en continu et de l'abonnement", a déclaré M. Wilson.

"Cela a changé notre façon de regarder la télévision. Cela a changé notre façon d'écouter de la musique. Cela a changé ma façon de lire les livres. L'idée que cela n'aurait pas d'impact sur notre industrie est, à mon avis, naïve. Cela prendra-t-il un peu plus longtemps? Oui, pour toutes sortes de raisons: taille du fichier, niveau d’interactivité, design. Mais je pense que cela jouera un rôle important dans notre monde à l'avenir, de la même manière que dans la musique, les films, la télévision et les livres."

Ces réflexions suggèrent que ce n'est qu'une question de temps avant que FIFA ne dévienne également un service d'abonnement similaire à Spotify et Netflix.

À l'heure actuelle, il ne semble pas y en avoir un.

L'article continue ci-dessous

Avec EA Sports révélant l’ajout de VOLTA au dernier opus de la franchise, il semblerait que le géant du jeu vidéo se concentre davantage sur les mises à jour de son logiciel et sur de nouvelles fonctionnalités que la star principale qui conviendrait le mieux à la prochaine version.

«Volta» est un mot portugais qui signifie «revenir» avec l'idée que la plate-forme amène l'autre moitié du monde du football à la compétition.