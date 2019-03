FIFA 19 - Le joueur avec le plus de force dans le jeu n'est plus Akinfewa mais un attaquant français !

Après la mise à jour hivernale, le buteur de Francfort Sébastien Haller possède désormais 98 de force, un point de plus que le joueur de Wycombe.

Adebayo Akinfenwa, l'un des attaquants les plus célèbres et les plus reconnaissables du football, est devenu une superstar mondiale avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Surnommé 'The Beast', l'attaquant de Wycombe Wanderers est surtout connu pour sa force incroyable.

Haller met fin à sept ans de domination sur le jeu d'EA Sports

Akinfenwa a été le joueur le plus fort sur plusieurs versions de FIFA et, à l'exception des cartes spéciales, il était le joueur le plus fort de la FIFA 19 Ultimate Team avec 97 de force. Cependant, après les mises à niveau hivernales, son titre lui a été enlevé par l'attaquant de Francfort Sébastien Haller.



Haller est passé de 78 en général à 81, et sa force de 91 a été augmentée à 98, battant de justesse Akinfenwa de un point. L'ancien joueur d'Utrecht est devenu une très bonne option pour toutes les équipes composées d'éléments venus de Bundesliga.

Akinfenwa sera probablement tout sauf heureux d'avoir perdu sa couronne, The Beast ayant été le joueur le plus fort de toutes les éditions du jeu depuis FIFA 12, soit sept ans de domination.



Sur FIFA 11, il n'y avait que quatre joueurs devant lui, dont l'attaquant de Tottenham, Fernando Llorente, tandis que le plus fort était Emile Heskey. Pendant cette période, aucune carte de base n'avait pu dépasser Akinfenwa, bien qu'il ait déjà partagé sa première place dans FIFA 13 avec Dickson Choto, qui jouait pour le club polonais Legia Warsaw à l'époque.



Malgré tout, Akinfenwa ne peut pas être trop fâché, car sa note globale de 66 dans FIFA 19 est la plus élevée qu'il ait jamais eu dans Ultimate Team et que c'est la première fois qu'il détient une carte d'argent. En plus de cela, EA Sports lui a donné sa propre carte notée 99 qui aura sans aucun doute 99 points de force. Du jamais vu pour lui.