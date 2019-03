FIFA 19 - F2Tekkz, l'un des meilleurs joueurs du monde, présente son équipe FUT à 25 millions de coins

Goal a pu s'entretenir avec l'un des tous meilleurs joueurs du circuit sur FIFA 19 avec le détail de son équipe évaluée à 25 millions de coins sur FUT

Donovan 'F2Tekkz' Hunt est en feu cette saison et a même été classé récemment numéro 1 mondial sur FIFA 19. Le joueur de 17 ans vient de remporter une nouvelle victoire après avoir été sacré champion de la Coupe du Monde eClub de la FIFA la semaine dernière aux côtés du joueur le mieux classé de la PlayStation, Nicolas 'Nicolas99fc' Villalba.



Grâce à tous ses gains de tournoi, Tekkz a pu injecter beaucoup d’argent dans FIFA 19, ce qui a permis de créer une incroyable équipe de l’Ultimate Team d’une valeur d’environ 25 millions de coins. De quoi faire saliver les plus fervents du jeu d'EA Sports.

Voici son équipe articulée en 4-2-3-1 avec (TOTY*) David de Gea, (TOTY) Sergio Ramos, (Prime Icon) Rio Ferdinand, (TOTY) Raphael Varane, (TOTY Marcelo), (Prime Icon) Ruud Gullit, (Prime Icon) Patrick Vieira, (TOTY) Kylian Mbappé, (UCL Live) Luis Suarez, (TOTY) Neymar et (TOTY) Cristiano Ronaldo.



Goal : Alors, dans cette équipe folle, quel joueur était le plus cher et valait-il cette dépense considérable ?



F2Tekkz : Je pense que mon joueur le plus cher est Neymar et au début, il n'en valait pas la peine, mais je commence à l'aimer un peu plus. Quand il a le ballon, vous ne pouvez pas l'attaquer - il lui faut généralement deux joueurs sur lui pour le perdre. Donc j'ai toujours le ballon.



Et que dire du joueur le plus utile de votre équipe, qui a été votre meilleur joueur cette année ?



Mon meilleur joueur est probablement Gullit, il s’attaque à tout et il peut aussi tirer, il fait tout. Il est le meilleur joueur complet.



D'un autre côté, y a-t-il un joueur que vous avez utilisé cette année qui n'a pas été aussi bon que vous l'espériez ?



Tout le monde l'aime sauf moi, Prime Icon Eusebio. Je ne l'aime pas du tout, ce que personne ne peut comprendre. Je ne sais pas, il est vraiment mauvais. Il est trop maladroit sur le ballon, j'essaie de le bouger mais on a l'impression qu'il est toujours coincé dans la boue.

L'article continue ci-dessous

Et pour les joueurs plus occasionnels, y a-t-il des joueurs bon marché que vous avez utilisés ou entendus et que vous recommanderiez ?



Tous les joueurs de Liverpool, ils sont tous très bons, vous ne pouvez pas vous tromper.



Nous sommes certains que cela n’a rien à voir avec le fait que vous soyez un fan de Liverpool. En parlant de cela, y a-t-il un joueur des Reds qui mérite à son avis une amélioration dans le jeu ?



Virgil van Dijk, définitivement Van Dijk. À mon avis, il est le meilleur défenseur du monde et sa note devrait en tenir compte.



Et enfin, dans le 4-2-3-1 que vous jouez, quelle tactique utilisez-vous et comment s'inscrit-elle dans votre style de jeu ?



J'utilise le 4-2-3-1 car il y a deux milieux de terrain défensifs, donc c'est comme si on avait six joueurs en défense et bien sûr quatre en attaque. Ma tactique, je ne peux pas vraiment dire pour être honnête parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache (rires).

*TOTY = Team Of The Year (équipe de l'année)