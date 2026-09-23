« Fier de mes combattants » : Sektioui dévoile sa philosophie après le nul entre Oman et l'Irak

Le Marocain Tarek Sektioui, sélectionneur de l'équipe d'Oman, a exprimé sa pleine satisfaction quant à l'entame de son équipe en Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 », après le spectaculaire match nul 1-1 face à la sélection irakienne, ce mercredi, sur la pelouse du complexe sportif Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah.

Bien que le public omanais espérât un début victorieux, Sektioui s'est montré réaliste dans sa lecture de la situation, affirmant que repartir avec un point d'une confrontation difficile face à une sélection de la trempe de l'Irak constitue en soi un gain.

L'entraîneur marocain a adressé un message d'éloge à ses joueurs, lors de la conférence de presse d'après-match, déclarant : « Ils ont affiché un bel état d'esprit et une grande combativité, et l'ambiance dans le vestiaire est plus que formidable. Malgré la difficulté du match, ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde, et je suis fier d'entraîner ce groupe. »

Sektioui a dévoilé les coulisses de ce qui s'est passé entre les deux mi-temps, expliquant : « Nous avons visionné rapidement des séquences vidéo et j'ai parlé avec les joueurs, et je suis très content de la manière dont ils ont appliqué les consignes sur le terrain. »

L'entraîneur a reconnu que sa mission n'en était qu'à ses débuts, déclarant : « J'ai dirigé la sélection lors de trois stages seulement, ce qui est une période très courte pour connaître pleinement tous les joueurs. »

Le sélectionneur d'Oman a poursuivi : « Nous n'en sommes qu'aux débuts et un grand travail nous attend, en particulier sur le plan physique. »

Sektioui a adressé un message décisif à tous les joueurs omanais, affirmant que la porte de la sélection est ouverte à tous sans exception, et que la priorité reviendra à celui qui prouvera sa valeur sur le terrain.

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Le sélectionneur d'Oman a conclu ses propos en dévoilant la philosophie de jeu qu'il adoptera durant le tournoi, déclarant : « Nous jouons toujours pour la victoire, c'est notre culture et notre identité, et si nous ne parvenons pas à gagner, alors nous travaillons sur la chose la plus importante, qui est d'éviter la défaite. »