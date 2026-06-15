L’international néerlandais Crysencio Summerville a réussi des débuts remarqués en Coupe du monde en inscrivant un but contre le Japon (2-2). Après avoir marqué, l’ailier droit s’est immédiatement dirigé vers l’entraîneur adjoint Ruud van Nistelrooij, puis il a expliqué à la NOS les raisons de ce geste.

« Je suis un peu partagé », a-t-il confié au micro de la NOS, évoquant son premier but avec les Oranje et l’égalisation tardive des Japonais. Malgré cette pointe de déception, il a pu savourer sa réalisation après le match. « J’ai reçu le ballon de Ryan (Gravenberch, ndlr), un joueur exceptionnel. »

« Il m’a vu et j’ai repensé à nos entraînements, c’est pourquoi j’ai couru vers Ruud van Nistelrooij. Nous travaillons très étroitement sur ma finition. »

« Il m’a donné des conseils et je lui avais promis que, si je marquais, j’irais le remercier. C’était un attaquant de haut niveau dont j’ai beaucoup à apprendre. »

Pour l’instant, il occupe le poste d’ailier droit titulaire chez les Oranje, bien qu’il n’y ait guère joué la saison passée. À West Ham United, il opère principalement sur l’aile gauche.

« Peu importe de quel côté je joue, comme vous pouvez le voir », sourit-il. « Il m’a donné quelques conseils. Je suis content de pouvoir travailler aussi étroitement avec l’entraîneur. »

« Il n’y a rien de plus beau que de marquer lors de ses débuts en Coupe du monde, mais, comme je l’ai dit, j’ai des sentiments mitigés. J’aurais préféré remporter les trois points, c’est dommage. »

Pas question de paniquer pour autant : « Il ne faut pas baisser les bras. Nous devons nous appuyer sur les aspects positifs pour le match contre la Suède », conclut-il.