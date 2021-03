FFF - Le Graët : "La France ira au Qatar"

Le président de la FFF s'est exprimé sur les critiques de ses adversaires et a refusé de boycotter la Coupe du monde 2022.

Noël Le Graët est en lice pour briguer un troisième mandat de président de la Fédération Française de Football, mais fait notamment face à la concurrence de Frédéric Thiriez qui ne cesse de l'attaquer ces dernières semaines et notamment sur le manque d'implication envers le football amateur. Dans un entretien accordé à l'AFP, Noël Le Graët s'est exprimé concernant sa campagne pour briguer la présidence de la FFF et a avoué qu'il ne comptait pas répondre aux attaques de ses concurrents.

"C'est clair : je n'ai répondu à rien, à aucune attaque. C'est peut-être un peu l'expérience... Ça ne sert à rien de critiquer son adversaire ou d'apporter des choses négatives. Je n'ai d'ailleurs pas lu ce qui se disait ailleurs. Avec toute mon équipe, on a fait le tour de France. On n'a pas raté une Ligue (régionale, ndlr) : il y avait à chaque fois 50 ou 60 personnes en face de nous avec des vraies questions, des vraies réponses. C'est un travail important et respectueux", a expliqué le candidat pour un troisième mandat à la FFF.

Noël Le Graët a répondu aux critiques concernant son manque d'implication pour le football amateur et le sexisme : "Les trois quarts de notre budget vont au foot amateur. L'année dernière, il y a eu 100 millions ! Personne ne m'a dit ça, or je suis allé voir tous les amateurs. Et puis, je suis quand même à Guingamp, je ne suis pas tout le temps dans ce bureau (de la FFF à Paris, ndlr). J'ai été longtemps président d'un club amateur, je sais d'où je viens. Je sais les difficultés et le bonheur aussi d'être amateur. Je n'ai aucune leçon à recevoir de personne".

Le Graët répond à Thiriez

"J'ai quand même un peu l'impression d'avoir beaucoup fait pour le foot féminin, de défendre toujours Corinne (Diacre, la sélectionneuse des Bleues, ndlr), d'avoir une directrice générale que je défends car elle mérite, et d'avoir des femmes dans tous les services. Dans mon entreprise, j'ai 780 salariés et j'ai mes deux filles qui s'en occupent bien. Donc non, franchement, on peut toujours chercher ce qu'on veut, ça n'a aucun intérêt. Aucun regret", a ajouté le président de la FFF.

Le président de la FFF en a remis une couche envers Frédéric Thiriez répondant sèchement à sa promesse d'atteindre quatre millions de licenciés dont un million de femmes dans dix ans : "Personne de sérieux n'a pu dire ça. Après Knysna, on a progressé de 30 %, on était sur une pente formidable. Le Covid-19 nous a fait rebaisser assez nettement, et avoir aujourd'hui des objectifs élevés est une erreur fondamentale. Il faut d'abord que la santé revienne partout".

Enfin, Noël Le Graët a indiqué qu'en aucun cas l'équipe de France ne boycottera la Coupe du monde 2022 au Qatar : "Le Qatar a été désigné depuis longtemps par des gens responsables, on ne va pas aller sur une remise en cause à un an de l'organisation. La France sera présente au Qatar si elle se qualifie. Il y a déjà les matchs de qualification, il ne faut pas être prétentieux. Le premier, c'est l'Ukraine, j'aurais bien voulu avoir quelques spectateurs".