Joshua Kitolano quitte le Sparta Rotterdam pour s’engager avec le club norvégien FK Bodø/Glimt. Le milieu de terrain, courtisé par le Feyenoord cet hiver, a finalement opté pour un retour au pays.

Âgé de 24 ans, il avait rejoint Rotterdam en provenance d’Odds BK à l’été 2022 pour un montant d’environ 600 000 euros. Un coup de maître, comme le démontrent ses performances. À Spangen, ce milieu de terrain agile s’est rapidement imposé comme un élément apprécié du groupe.

Son contrat expire l’été prochain et ne sera pas prolongé, ce qui signifie que Sparta ne percevra aucune indemnité de transfert. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros.

Le départ libre de Kitolano, tout comme celui de l’attaquant Tobias Lauritsen, est vécu comme une petite perte par le club. « Je suis un peu triste. J’aurais aimé rendre la pareille au Sparta. C’était toujours mon intention », a expliqué le milieu de terrain.

« Bien sûr, j’ai pu apporter ma contribution en livrant de bons matchs – avec comme point d’orgue la victoire chez Feyenoord (2-4) – mais cela me fait de la peine de ne pas avoir rapporté d’argent en plus. »

Son contrat avec Bodø/Glimt prendra effet le 1^(er) juillet 2026 ; sa durée n’a pas encore été dévoilée. Le milieu de terrain doit encore se rendre à Bodø pour finaliser les détails.

En 126 matchs sous les couleurs du club de Rotterdam, il a inscrit quatorze buts et délivré neuf passes décisives. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises, dont deux fois lors du déplacement chez son rival local, le Feyenoord.