Feyenoord voit revenir un joueur qui a disputé son dernier match le 12 avril

Jakub Moder est sur la voie du retour à Feyenoord. Le club de Rotterdam a partagé mardi des photos montrant le milieu de terrain polonais en plein entraînement. On ne sait pas encore quand Moder fera son retour en équipe première.

On voit Moder au duel avec Gonçalo Borges, ce qui laisse penser que le Polonais peut de nouveau supporter la charge. Moder était absent de Feyenoord ces derniers mois en raison d’une blessure persistante au genou.

Giovanni van Bronckhorst avait auparavant exprimé l’espoir que Moder revienne à Feyenoord autour de la trêve internationale. Il n’est pas exclu qu’il soit retenu samedi dans le groupe pour la réception de l’AZ.

Moder a disputé son dernier match avec Feyenoord le 12 avril de cette année, lors du nul 1-1 concédé ce jour-là contre le NEC. Depuis, le milieu de terrain de 27 ans est aux prises avec de sérieux problèmes au genou, qui l’empêchent de jouer.

Anis Hadj Moussa et Tsuyoshi Watanabe sont revenus de la trêve internationale avec quelques douleurs. Le duo était toutefois présent mardi à l’entraînement et semble prêt pour le choc entre Feyenoord et l’AZ.

Le suiveur du club Martijn Krabbendam a indiqué dans le podcast Dick Voormekaar que Hadj Moussa et Watanabe sont bien disponibles pour ce week-end. Van Bronckhorst apportera des précisions vendredi lors d’un point presse.