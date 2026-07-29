Leo Sauer quitte définitivement Feyenoord pour le VfB Stuttgart, comme l’a annoncé le club de Rotterdam sur ses canaux officiels. Le Slovaque de 20 ans rapporte un montant fixe de quinze millions d’euros, qui peut encore grimper jusqu’à dix-sept millions d’euros grâce à des bonus.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers Feyenoord », a déclaré Sauer pour faire ses adieux via les canaux du club. « Reconnaissant pour la confiance qu’il m’a accordée à un très jeune âge et pour les personnes qui m’ont aidé ici, de toutes les manières possibles, à poursuivre mon développement. »

Arrivé à Feyenoord en 2022 à l’âge de 16 ans, Sauer a fait ses débuts en équipe première un peu plus d’un an plus tard. La saison dernière, malgré des périodes marquées par des blessures, il était un titulaire régulier sous les ordres de Robin van Persie, mais il n’ira donc pas au bout de son contrat, qui courait jusqu’en 2028.

« De l’Academy à l’équipe première, j’ai vu à quel point ce club est magnifique et j’ai eu la possibilité d’y poser les bases de ce qui sera, je l’espère, une belle carrière en Europe. C’est quelque chose qui restera pour toujours », a poursuivi Sauer.

« J’ai porté ce maillot avec fierté et j’espère surtout que les supporters, dont je me suis toujours senti très apprécié, m’accorderont cette étape. J’espère que nous nous recroiserons un jour, peut-être même dès la saison prochaine en Ligue des champions. »

Comme Feyenoord, Stuttgart s’est qualifié la saison dernière pour la Ligue des champions. Die Schwaben, qui réalisent d’excellentes performances depuis des années sous la direction de Sebastian Hoeness, ont bouclé le dernier exercice à la quatrième place en Allemagne.

Sauer a porté le maillot de Feyenoord à 44 reprises au total. Entre-temps, l’international slovaque à onze sélections a également été prêté au NAC Breda. Une nouvelle aventure débute désormais pour lui en Bundesliga.