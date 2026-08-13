Feyenoord trouve un accord et va chercher le renfort souhaité en Liga

Feyenoord et la Real Sociedad sont parvenus à un accord pour Javi López. Le latéral gauche est prêté par le club basque, qui a en outre accepté une option d’achat.

López, 24 ans et 1,83 m, est un latéral gauche sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’à la mi-2030. La saison dernière, il a été prêté au Real Oviedo, où il était un titulaire régulier.

Jusqu’à présent, López a disputé 38 matches avec l’équipe première de la Real Sociedad, où il est sous contrat depuis 2024. Le club avait alors déboursé 6,5 millions d’euros pour l’arracher au Deportivo Alavés.

L’arrivée de López ne sort pas totalement de nulle part. Plusieurs médias espagnols ainsi que Feyenoord Transfermarkt avaient déjà fait état auparavant de l’intérêt pour le gaucher.

Feyenoord avait un besoin urgent d’un nouveau latéral gauche, puisque Jordan Bos et Gijs Smal sont blessés. La recrue Mika Mármol a donc dû occuper ce poste le week-end dernier face au Sparta Rotterdam.

L’entraîneur de Feyenoord Giovanni van Bronckhorst peut également compter, pour le poste de latéral gauche, sur le jeune Tijme Wessels. Le défenseur de 19 ans va en outre bientôt prolonger son contrat jusqu’à la mi-2029, selon Voetbal International.

Voetbalzone-rédacteur, Wessel Antes a écrit en juillet un long article sur Wessels, qui est surtout loué pour ses qualités balle au pied et qui a dégagé une impression de calme glacial pendant la préparation de Feyenoord.