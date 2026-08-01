Feyenoord se sépare avec effet immédiat d’un joueur aux « problèmes de comportement »

Feyenoord a officiellement fait ses adieux à Chris-Kévin Nadje. Le milieu de terrain poursuivra sa carrière au KAS Eupen, en Belgique, comme l’a annoncé le club de Rotterdam via ses propres canaux.

Nadje était arrivé il y a deux saisons en provenance du FC Versailles pour un demi-million d’euros. À Feyenoord, il n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans l’équipe.

Lors de sa première saison à De Kuip, il a disputé treize matches au total, toutes compétitions confondues. Il n’a pas marqué et n’a pas non plus délivré la moindre passe décisive.

La saison dernière, il a joué quelques mois en prêt à l’Excelsior, où il a lui aussi très peu eu sa chance. L’entraîneur Ruben den Uil l’a écarté du groupe en février en raison de son comportement.

Nadje est retourné à Feyenoord, mais pas pour longtemps. Le club l’a prêté à Monterey Bay FC, aux États-Unis. Là-bas, il a disputé douze matches et marqué à deux reprises.

Il poursuivra donc désormais sa carrière à Eupen. Le montant que le club belge de deuxième division versera pour s’attacher les services de Nadje n’est pas encore connu.