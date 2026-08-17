Feyenoord s’est incliné 2-1 lundi face au club belge du KVC Westerlo lors d’un match amical à huis clos. Shaqueel van Persie avait pourtant donné l’avantage au club de Rotterdam, mais cela n’a donc pas suffi pour ajouter une victoire à son bilan.

Le jeune Van Persie s’est montré vigilant sur un corner de Sem Steijn et a conclu avec maîtrise. Westerlo a égalisé avant même le coup de sifflet de la mi-temps, puis a fait la différence après la reprise pour s’adjuger cette rencontre amicale.

Le onze de départ de Feyenoord était composé des joueurs qui étaient restés sur le banc dimanche contre Go Ahead Eagles (2-2). Ce n’est pas Giovanni van Bronckhorst, mais Sipke Hulshoff et Saïd Bakkati qui étaient chargés de donner les consignes depuis le bord du terrain.

Casper Tengstedt et Jivayno Zinhagel sont entrés après la pause à la place de Van Persie et Jordan Lotomba. Après une heure de jeu, Gonçalo Borges a été remplacé au poste d’ailier droit par Luka Ivanusec.

En fin de match, Tengstedt a eu deux occasions d’effacer le retard de 2-1, mais n’est pas parvenu à marquer. Les joueurs de Feyenoord ont donc quitté le terrain sur une courte défaite.

Le club peut désormais se reconcentrer sur l’Eredivisie. Feyenoord, qui a laissé filer de précieux points dimanche contre Go Ahead, se déplacera dimanche sur la pelouse du promu SC Cambuur, toujours sans point après deux journées.

Composition de Feyenoord : Bossin ; Lotomba (Zinhagel), Deijl, Ahmedhodzic, Wessels ; Steijn, Kasanwirjo, Van den Elshout ; Van Persie (Tengstedt), Ferri, Borges (Ivanusec).