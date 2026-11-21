Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Feyenoord a subi une défaite douloureuse samedi soir. À domicile, l’équipe de Giovanni van Bronckhorst s’est inclinée 2-3 face à Excelsior. Les visiteurs, également venus de Rotterdam, n’avaient plus gagné en Eredivisie depuis le 5 septembre.

Feyenoord est parti sur les chapeaux de roue. Jerayno Schaken, qui remplaçait Hadj Moussa, blessé, a servi Givairo Read. Le latéral de Feyenoord a tiré depuis un angle difficile, mais a tout de même trompé le gardien Stijn van Gassel : 1-0.

Six minutes plus tard, Excelsior avait déjà égalisé. Luciano Valente a perdu le ballon, qui a ensuite été envoyé en profondeur vers Mario Domínguez. Seul face à Ernst, ce dernier n’a pas manqué sa chance.

Juste avant la pause, Feyenoord s’est retrouvé encore plus en difficulté. Aymen Sliti a pu progresser balle au pied jusqu’aux abords de la surface et a frappé. Son tir a heurté le poteau.

Publicité Publicité

Sur le rebond, le ballon est arrivé dans les pieds de Mario Domínguez. L’attaquant a tiré sur le bras tendu de Tsuyoshi Watanabe, ce qui a entraîné un penalty. Irakli Yegoian a battu le gardien Tjark Ernst.

Related Topics

Peu après, De Kuip a réclamé un penalty pour Feyenoord lorsqu’un centre venu du côté a touché le bras de Kasey Bos dans la surface. L’arbitre et la VAR ont estimé que le bras était contre le corps et ont laissé jouer.

Après un quart d’heure de jeu en seconde période, Excelsior a même porté son avance à 1-3. Sur un corner, Ernst est sorti de son but, mais a complètement manqué le ballon, permettant à Casper Widell de marquer de la tête.

Publicité

Excelsior n’a pas conservé longtemps cette avance de deux buts. C’est Jan Plug, prêté par Feyenoord, qui a repris de la tête un centre de Gonzalo Borges et envoyé le ballon dans le but de son propre gardien : 2-3.

Dans le reste du match, Feyenoord s’est encore montré dangereux à plusieurs reprises, notamment sur le côté gauche, où Borges parvenait chaque fois à éliminer son adversaire direct. Ces efforts n’ont toutefois pas débouché sur un but.