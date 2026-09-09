Feyenoord n’a pas réussi l’exploit contre le FC Barcelone mercredi. Les Rotterdamois ont été menés dès la troisième minute et se sont finalement inclinés lourdement 5-1 au Spotify Camp Nou, où Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal et Gabriel Jesus ont trouvé le chemin des filets pour l’équipe à domicile. Sem Steijn a sauvé l’honneur néerlandais alors que le score était de 4-0.

La grande surprise dans la composition était Javi López. Le latéral gauche a été positionné devant le véritable latéral gauche Mika Mármol et figurait sur le papier au poste d’ailier gauche. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a expliqué avant la rencontre qu’il apportait une « petite nuance » avec ce changement de position de l’Espagnol.

Feyenoord a concédé l’ouverture du score dès la troisième minute. Un ballon en profondeur est arrivé jusqu’à Yamal, qui a immédiatement servi Raphinha. Le Brésilien a pris le dessus sur Tsuyoshi Watanabe et a fait tomber Charles Vanhoutte et Jeremiah St. Juste de manière synchronisée sur les fesses d’un seul crochet, avant de laisser également Tjark Ernst sans aucune chance : 1-0.

Feyenoord a tenté de frapper en contre par moments et a réclamé un temps un penalty quand Anis Hadj Moussa s’est écroulé dans la surface après un duel avec João Cancelo et Pau Cubarsí. L’Algérien a toutefois laissé traîner sa jambe de manière trop volontaire, ce qui a poussé l’arbitre Sven Jablonski à écarter immédiatement l’incident, sans même être appelé devant l’écran.

Peu après, Barcelone a porté le score à 2-0. Adeyemi a eu trop d’espace sur le côté gauche, a repiqué dans l’axe et a enroulé du droit une superbe frappe dans la lucarne derrière Ernst : 2-0. Feyenoord a fait ce qu’il a pu et s’est montré sur une tentative de Gjivai Zechiël, dont la frappe est passée à un mètre du but de Joan García.

Juste après que Yamal a manqué le cadre de très peu, Feyenoord s’est procuré sa plus grosse occasion du match. Hadj Moussa s’est défait d’Andreas Christensen d’un joli crochet, puis n’a pas eu assez d’espace pour éliminer également García. Barcelone a ensuite répondu par l’intermédiaire de Cancelo, monté aux avant-postes, qui a trouvé le poteau.

Feyenoord a plutôt bien entamé la seconde période et s’est résolument porté vers l’attaque. Avant que l’équipe de Van Bronckhorst ne puisse se récompenser, Barcelone a frappé très fort de l’autre côté. Pedri a attendu l’appel de Raphinha et a joué en profondeur au bon moment. Le Brésilien est resté d’un calme glacial et a marqué : 3-0.

Feyenoord a cru un instant revenir dans le match grâce à Nacho Ferri, qui a bien conclu en se retournant. Dans la construction, Zechiël s’était toutefois trouvé en position de hors-jeu d’une longueur de pointe de pied. Barcelone n’a pas fait énormément d’efforts pour battre Ernst une quatrième fois, mais a quand même porté le score à 4-0. Yamal a enroulé un coup franc à travers le mur jusque dans le but.

Feyenoord a tout de même réussi à inscrire un but mérité en fin de match. Le remplaçant Goncaloo Borges a servi Steijn d’un joli centre et le natif de La Haye a poussé le ballon au fond au second poteau. Le dernier mot est revenu à Barcelone. Yamal a centré pour Gabriel Jesus, qui a prolongé le ballon de la tête jusque dans le coin opposé : 5-1.







