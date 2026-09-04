Anis Hadj Moussa ne partira pas à Ittihad Club cet été. De Telegraaf annonce que Feyenoord a rejeté l’offre de 37,5 millions d’euros des Saoudiens. Ittihad Club a désormais reporté son attention sur l’attaquant du PSV Esmir Bajraktarevic.

En refusant 37,5 millions d’euros, Feyenoord laisse passer l’occasion de réaliser un transfert record. Hadj Moussa, lui, souhaitait volontiers rejoindre Ittihad Club, où il aurait pu gagner plus de cinquante millions d’euros en cinq ans.

Feyenoord a toutefois décidé de conserver son attaquant vedette. Le directeur technique Dévy Rigaux a indiqué jeudi qu’il pouvait faire venir peu de renforts, car il faut d’abord assainir la situation.

Feyenoord s’est donc retrouvé face à un dilemme quand Ittihad s’est de nouveau manifesté, après qu’une première offre d’environ trente millions d’euros avait déjà été refusée plus tôt. Le club a décidé de privilégier l’aspect sportif au financier.

La décision de Feyenoord constitue une bonne nouvelle pour le PSV, qui est ouvert à une vente de Bajraktarevic. En raison de la présence de Sami Ouaissa, Dennis Man et Ivan Perisic, les perspectives de temps de jeu sont limitées pour l’ailier droit bosnien.

Selon De Telegraaf , Ittihad Club est prêt à payer une « importante indemnité de transfert » pour Bajraktarevic, 21 ans, qui est sous contrat jusqu’à la mi-2029 au Philips Stadion et dont la valeur marchande est de huit millions d’euros. Le montant qu’Ittihad Club est prêt à mettre pour lui reste encore flou.

Bajraktarevic est arrivé début 2025 en provenance de New England Revolution pour environ trois millions d’euros et a disputé jusqu’à présent 43 matches avec le PSV. Il y a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives.