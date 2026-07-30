Feyenoord rejette une offre du FC Twente, mais reçoit une nouvelle proposition

Feyenoord a rejeté catégoriquement une offre d’ouverture du FC Twente pour Jerayno Schaken, rapporte ESPN. Les Tukkers auraient proposé un million d’euros pour l’attaquant de dix-sept ans, mais les Rotterdamois n’ont pas l’intention de laisser partir leur talent cet été. Le directeur technique Erik ten Hag prépare désormais une offre revue à la hausse, assure-t-on.

Jeudi matin, De Telegraaf avait déjà indiqué que le FC Twente avait soumis une offre d’un million d’euros à Feyenoord. Le club d’Enschede souhaite arracher Schaken à De Kuip et voit en lui un renfort pour l’avenir, avec la perspective de temps de jeu en Eredivisie.

Selon ESPN, le directeur de Feyenoord Dévy Rigaux a toutefois immédiatement balayé la proposition. Au sein du club rotterdamois, le fils de l’ancien international néerlandais et ex-joueur de Feyenoord Ruben Schaken est considéré comme un joueur au fort potentiel, ce qui rend un départ inenvisageable à l’heure actuelle.

Schaken a rejoint Feyenoord l’an dernier en provenance de sc Heerenveen, libre de tout contrat. Lors de la préparation actuelle, l’attaquant n’a pas encore joué sous les ordres de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst, mais cela n’a pas empêché le club d’afficher une grande confiance en lui.

Le FC Twente ne semble toutefois pas prêt à renoncer malgré ce refus. Selon ESPN, le club devrait revenir à court terme avec une deuxième offre dans l’espoir de faire malgré tout douter Feyenoord.

L’intention des Tukkers est d’intégrer directement Schaken à l’équipe première de l’entraîneur John van den Brom. Il y serait censé renforcer la concurrence dans le secteur offensif et offrir des options supplémentaires en attaque.

Mise à jour 16h00 - Algemeen Dagblad : Feyenoord et le FC Twente n’ont pas encore discuté au sujet de Schaken

Fait notable, Algemeen Dagblad contredit les informations concernant une offre officielle. Le journal indique que le FC Twente s’intéresse bien à Schaken, mais qu’il n’est pas encore question d’une approche concrète. Selon l’AD, Feyenoord et le FC Twente n’ont même encore eu aucune discussion entre eux au sujet de l’ailier de dix-sept ans.