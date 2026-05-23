Feyenoord récupère non seulement Calvin Stengs et Ramiz Zerrouki, mais aussi un autre joueur à haut salaire

Luka Ivanusec retrouvera le Feyenoord l’été prochain. Selon des sources grecques ayant parlé au site de supporters FR12, le PAOK ne lèvera pas l’option d’achat de l’ailier de 27 ans.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, le club néerlandais pourrait céder définitivement le Croate pour 5 millions d’euros, mais PAOK n’envisage pas de lever cette option.

Cette saison, il a participé à 32 matchs officiels sous les couleurs du PAOK, mais a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

L’ailier droit a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives, avant de se fracturer le pied en fin d’année, blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Ivanusec, dont le salaire est l’un des plus élevés du club, fera donc son retour au Kuip. Feyenoord souhaite se séparer de lui, ainsi que de Ramiz Zerrouki et Calvin Stengs.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais de 3 millions d’euros, alors que Feyenoord avait déboursé 8 millions pour le recruter en 2023.

Au total, il a disputé 55 matchs officiels avec le maillot du Feyenoord, pour quatre buts marqués et sept passes décisives délivrées.