Al-Ittihad ne renonce pas dans le dossier Anis Hadj Moussa. De Telegraaf révèle que le club saoudien va encore se présenter ce samedi avec une offre revue à la hausse auprès de Feyenoord. Les Rotterdamois ont repoussé plus tôt cette semaine une offre de 37,5 millions d’euros.

Par rapport à sa précédente offre, Al-Ittihad revient vers Feyenoord avec « quelques millions de plus », alors que le club de Rotterdam affronte le NEC à 16h30. Hadj Moussa n’en sera pas. L’Algérien est arrivé trop tard pour le départ du bus de l’équipe et est ensuite rentré chez lui.

Reste à savoir si Feyenoord rejettera aussi l’offre avoisinant les quarante millions d’euros. Si le club finit malgré tout par céder, un transfert record sera dans tous les cas acté. Le record actuel est détenu par Mats Wieffer et Santiago Gimenez (32 millions fixes chacun).

Al-Ittihad garde en réserve le joueur du PSV Esmir Bajraktarevic au cas où les négociations avec Feyenoord n’aboutiraient pas. Le PSV est au courant de l’intérêt, mais reste dans l’attente.

À Eindhoven, on espère qu’Al-Ittihad passera à l’action pour Bajraktarevic, qui a peu de perspectives de temps de jeu en raison de la présence d’Ivan Perisic, Sami Ouaissa et Dennis Man.

Selon l’Eindhovens Dagblad , le PSV vise une indemnité de transfert de dix à quinze millions d’euros. L’international bosnien, présent à la Coupe du monde, est sous contrat jusqu’à la mi-2029 au Philips Stadion.

Quoi qu’il en soit, Al-Ittihad Club doit se presser. Le mercato ferme dimanche en Arabie saoudite.



