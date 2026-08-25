Le LOSC Lille ne semble pas vouloir abandonner dans la course à Gjivai Zechiël. Les Français avaient déjà proposé environ 10 millions d’euros pour le milieu de terrain de Feyenoord, mais ils sont désormais revenus avec une enveloppe encore plus importante.

Cela a tout à voir avec la vente record d’Ayoub Bouaddi à Manchester City. Le grand talent de 18 ans rapporte à Lille une indemnité de transfert fixe de 95 millions d’euros, ce qui permet désormais au club français de premier plan de milieu de tableau d’aller sans doute très loin pour Zechiël.

« Il y a un intérêt concret de Lille. C’était déjà le cas, mais ils ont maintenant vendu un joueur pour environ cent millions et ils frappent encore plus fort à la porte », explique Dennis Kranenburg dans Rijnmond Sport.

Selon le suiveur du club, le directeur technique Dévy Rigaux a reçu une offre nettement revalorisée. « La valeur marchande de Zechiël sur Transfermarkt est encore de dix millions d’euros. Et je comprends qu’il y a désormais une offre de dix-sept millions, bonus compris. »

Reste à savoir si ce montant sera suffisant pour convaincre Feyenoord de vendre. La direction du club voit désormais en Zechiël un joueur majeur pour la saison à venir, et souhaite avant tout le conserver.

« La question est de savoir si Feyenoord choisira de ne pas laisser partir un joueur décisif, et peut-être même le meilleur joueur à l’heure actuelle, au nom de l’aspect sportif », poursuit Kranenburg. « Ou si un montant arrivera qu’ils ne pourront tout simplement pas refuser. »

Dans une tentative de lier Zechiël à Feyenoord, son contrat, qui expire en 2028, doit être prolongé. « La seule question est de savoir s’ils peuvent rivaliser avec les salaires proposés par exemple à Lille », conclut Kranenburg.