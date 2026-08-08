Feyenoord reçoit une offre de plusieurs dizaines de millions d’euros pour son meilleur buteur Ayase Ueda

Feyenoord a reçu une offre importante pour Ayase Ueda, rapportent TRT et Feyenoord Transfermarkt. Fenerbahçe veut recruter l’attaquant et est prêt à débourser « plus de vingt millions d’euros » pour y parvenir.

Ueda est sous contrat avec Feyenoord jusqu’à la mi-2028, mais il est ouvert à un départ. Un rôle important lui a été promis à Istanbul.

Fenerbahçe travaille également sur la signature de Romelu Lukaku, mais l’éventuelle arrivée du Belge est indépendante de l’intérêt porté à Ueda. Le joueur de Feyenoord est au courant de l’intérêt pour Lukaku, mais veut tout de même franchir le pas.

Le montant exact demandé par Feyenoord pour Ueda reste pour l’instant inconnu. Ueda est arrivé en 2023 en provenance du Cercle Bruges et, après avoir été remplaçant derrière Santiago Gimenez, il était la saison dernière l’avant-centre titulaire.

Ueda, qui a coûté neuf millions d’euros aux Rotterdamois, a notamment rendu cette confiance la saison dernière. L’attaquant de 27 ans a inscrit pas moins de 25 buts en Eredivisie et s’est ainsi adjugé le titre de meilleur buteur.

Lors des saisons précédentes, alors qu’il était principalement remplaçant, Ueda avait respectivement inscrit cinq et neuf buts. Plus tôt dans la journée, il était encore apparu qu’aucune offre n’était arrivée pour Ueda, mais cela a donc changé désormais.

La question se pose aussi de savoir si Anis Hadj Moussa restera à Feyenoord. L’Algérien, qui est sous contrat à De Kuip jusqu’à la mi-2030, figure sur les tablettes de nombreux clubs. Le marché des transferts aux Pays-Bas ferme le 2 septembre à 23 h 59. En Turquie, le marché reste ouvert jusqu’au 4 septembre à 23 h 59.