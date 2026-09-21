Dans sa chronique dansl’Algemeen DagbladWillem van Hanegem a livré son verdict sur Feyenoord, vainqueur 5-0 du FC Utrecht. Il a notamment mis en lumière plusieurs joueurs, dont le gardien Tjark Ernst.

« Feyenoord a de nouveau été très convaincant contre le FC Utrecht, au sujet duquel j’ai le sentiment qu’Anthony Correia a choisi le mauvais club », affirme Van Hanegem. « En réalité, il n’y a personne au FC Utrecht dont on se dit qu’il sait vraiment bien jouer au football. »

De Kromme désigne Anis Hadj Moussa comme l’homme du match. « Alors que j’ai enfin vu Oussama Targhalline faire ce qu’il doit faire, à savoir mettre du rythme dans le jeu. » Le milieu marocain devait encore se contenter d’un rôle de remplaçant en début de saison, mais il semble désormais avoir conquis une place de titulaire.

Luciano Valente n’a pas été convoqué dans la première sélection du sélectionneur Xavi Hernandez. « On peut quand même avoir quelque chose à dire sur le fait qu’il ne figure pas dans la première sélection des Pays-Bas. »

« Disons-le comme ça : cela n’aurait pas été absurde que Xavi débute cette nouvelle période avec une convocation pour Valente, non ? Il a montré de belles choses, comme beaucoup de ses coéquipiers », écrit la légende de Feyenoord.

L’équipe de Giovanni van Bronckhorst paraît plus en forme qu’auparavant, estime Van Hanegem. « Je trouve frappant qu’ils aient surtout, ces dernières semaines, nettement plus de coffre que lors des premiers matches. À ce moment-là, ils semblaient si vite fatigués. »

Enfin, il s’est penché sur le gardien Ernst. « C’est le seul qui ne m’a pas encore convaincu. Imaginez ce Feyenoord avec Justin Bijlow dans les buts ? Mais Stijn van Gassel, d’Excelsior, et Etienne Vaessen, du FC Groningue, conviendraient aussi parfaitement à ce Feyenoord », conclut Van Hanegem.